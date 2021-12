Rivian en rendieren: even wat minder rendement

De beursgang van Rivian was de IPO van het jaar 2021, alles kwam erin samen: de gebruikelijke hype rond een IPO, het thema elektrisch rijden en dan nog eens een meme stock - what could possibly go wrong?

En inderdaad, de koers explodeerde op de eerste beursdag met 53%. Rivian werd daarmee ruim $100 miljard waard, meer dan bedrijven als General Motors en Ford.

Produceren bleek toch een dingetje

Dat Rivian op dat moment maar 156 auto’s had geproduceerd kon de feestvreugde niet bederven; Tesla had er ooit ook maar 156 geproduceerd en kijk eens hoe het met dat aandeel is gegaan. Toch maakte dat productiegetal in verhouding tot de waardering wat onrustig. Gisteren presenteerde Rivian nabeurs Q3 cijfers, en wat bleek: “Rivian said it expects to fall “a few hundred vehicles short” of its 2021 production target of 1,200 vehicles”.

De productie van 156 naar 1200 opvoeren in tijden van corona was toch wat te ambitieus gebleken, want, aldus CEO Scaringe, “Ramping up a production system like this, as I said before, is a really complex orchestra”. Als de productie van 156 naar 1200 opvoeren als ‘ramping up’ moet worden beschouwd, dan vrees ik dat de klanten die de 71.000 pre-orders van Rivians R1T-pick-up hebben geplaatst nog even moeten wachten. Ook het verlies per aandeel viel tegen: de verwachting was $1,33 verlies per aandeel, maar dat bleek $12,21 te zijn.

Toch dankbaar

“We are at a steep part of our climb, but I couldn’t be more grateful,” voegde CEO Scaringe nog toe. En hij verwacht de productieproblemen op korte termijn op te kunnen lossen. Beleggers zijn voorlopig minder dankbaar: in de nabeurshandel ging het aandeel initieel met 10% onderuit. Vandaag lijkt het iets te herstellen maar een lagere opening lijkt zeker.

Uiteraard is het veel te vroeg om het aandeel Rivian af te schrijven - elektrische auto’s hebben per slot van rekening de toekomst - maar op basis van deze kwartaalcijfers blijven we bij de Beleggersdesk voorlopig van mening dat er nog steeds maar één aandeel is om in te spelen op de trend van elektrisch rijden trend. U mag één keer raden welk aandeel dat is, de analyse vindt u hier.

Boris the red-nosed reindeer

Tot slot nog wat ontspanning/onzin voor de vrijdagmiddag. U kent wellicht beursgorilla Jacko die aandelen selecteert (en de markt vaak verslaat), maar met de Kerst in aantocht wilde ik er ook graag op wijzen dat iemand de moeite heeft genomen om rendieren in april dit jaar aandelen te laten selecteren. Om een lang verhaal kort te maken; een gorilla is er beter in dan een gemiddeld rendier, al hebben rendieren Cupid en Dasher het zeer goed gedaan. Gemiddeld deden de rendieren het door gepruts van o.a. Boris het tot nu toe slechter dan de S&P.