IEX: case rond koersmanipulatie PostNL flinterdun Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

De IEX Beleggersdesk acht de onderbouwing van de beschuldiging van koersmanipulatie PostNL flinterdun. De AFM heeft klachten van beleggers ontvangen over koersmanipulatie rond het aandeel PostNL. Hierop heeft analist Martin Crum van de IEX Beleggersdesk de investment case rond PostNL onder de loep genomen. Hoewel op voorhand niet volledig valt uit te sluiten dat er toch iets aan de hand is, vindt hij de onderbouwing voor koersmanipulatie erg mager. Crum verwacht dan ook dat het oordeel van AFM negatief zal uitvallen. De analist zoekt de oorzaak van de recente koerszwakte eerder bij de minder gunstige vooruitzichten voor de komende jaren. "Wij rekenen erop dat 2021 in meerdere opzichten het piekjaar is voor PostNL, en hebben voor de jaren nadien ook lagere taxaties staan", schrijft hij.



Gezien de forse koersdaling gaat het advies van de IEX Beleggersdesk wel met een trede omhoog naar Buy. Lees de volledige analyse op IEX Premium.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.