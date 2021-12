Wat een bewegingen weer en let u vooral op technologie voorbeurs

De AEX indicatie is -0,6% na een extreem dagje Wall Street. Dit zegt álles, iets met waarde, technologie, chippers en small caps...

Dit verbaast mij misschien nog wel het meest, want het zijn dan wel snelle, dure groeiers, maar ze verdienen wel bakken met geld. Moet u de chippers zien... ASML en NXP sloten gisteren -4,7% en -5,0% (in dollars dus) in New York:

Dow Jones -0,1%

S&P 500 -0,9%

Nasdaq 100: -2,5%

Philadelphia Semiconductor Index (SOX) -4,3%

Russell 2000 -2,0%

Ja, dat is even schrikken. Enfin, hoe staat alles er nu bij?

De Europese futures open lager, de Amerikaanse doen vlak

De volatiliteit (VIX Index) stijgt +6,6% naar 20,6

De dollar ligt vlak op 1,1325

De rentes dalen een basispunt

Olie zakt, goud doet ietsje hoger en crypto daalt ook wat

Dit is de Nasdaq 100 deze week, er zit een heuse kerstboom in de grafiek. Typisch 2021 weer dat de meer dan verrassende stijging op een haviksche Fed sneller ging dan de afbraak.



Is het ook niet meer dan logisch...? Dat groeiaandelen in een inflatie-rentescenario niet goed doen, is uit te leggen, maar de rentes stijgen niet. Houd u vast, dat we dit nog mogen meemaken, want - banzaï! - zelfs de Bank of Japan gaat verkrappen.

Central banks around the world bet that economies can tolerate omicron -- but not inflation https://t.co/jfEqfI8ypR — Bloomberg Markets (@markets) December 17, 2021

Dat was de brede markt, over naar het Damrak. Voer voor speculaties op en rond Just Eat Takeaway, maar bij de AFM is (nog) geen melding binnen.



Alstublieft zeg, Air France-KLM doet even kerstinkopen. Het bedrag mogen we niet weten, maar dat lijkt me zeker geen detail.

Het overzicht in cijfers, er valt weinig vrolijks te ontdekken op het ontbijtbord nu. Nabeurs Wall Street waren er nog drie grote namen met cijfers en dat bleef niet onopgemerkt:



Tot volgend jaar! Dit is mijn laatste voorbeurs van 2021. Maak mijn vrije dagen ook eens op, maar ik ben ook echt leeg geschreven. Wat een jaar. Dank voor weer voor al uw bezoek en reacties en passen jullie goed op de AEX? Kijk nou, de analistenverwachtingen stijgen nog steeds, ergo de index wordt goedkoper.

Op papier dan en ontleent u hier geen rechgen aan. Hopen en bidden maar dat het uit komt en dat we in een mogelijk inflatie-rentescenario niet met hele anderen waarderingen gaan werken...



De rentes, de rentes, waarom stijgen de rentes niet? Omikron...?

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met alweer Aedifica:

08:08 Britse detailhandelsverkopen hoger dan verwacht

08:01 Lagere start AEX voorzien na terugval Wall Street

07:33 Onward Medical rondt inschrijving evaluatieonderzoek af

07:27 Bank of Japan wil volgend jaar stimulering terugschroeven

07:18 Ruim 272,9 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

07:00 Europese beurzen openen lager

16 dec FedEx maakt minder winst

16 dec Beursupdate: AEX op Wall Street

16 dec Wall Street lager gesloten

16 dec Olieprijs hoger gesloten

16 dec Wall Street koerst af op lager slot

16 dec Video: 2022 geen herhaling van beursjaar 2021

16 dec Air France-KLM plaatst grote order bij Airbus

16 dec Europese beurzen hoger gesloten

16 dec Aedifica bouwt drie zorgresidenties in Nederland

16 dec AEX hoger na serie rentebesluiten

16 dec Cat Rock vergroot belang in Just Eat - media

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

05:00 Bank of Japan - Rentebesluit (Jap)

08:00 Producentenprijzen - November (Dld)

08:00 Detailhandelsverkopen - November (VK)

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - December (Dld)

11:00 Inflatie - November def. (eur)

En dan nog even dit

Wat een sof ja:

The Nasdaq ended sharply lower as the Federal Reserve's announcement of a faster end to stimulus pushed investors away from Big Tech and toward more economically sensitive sectors. More here: https://t.co/f5f3UpeL9j pic.twitter.com/NBxeaS74zT — Reuters Business (@ReutersBiz) December 17, 2021

Ofwel technologie:

Is the rally party over? The Nasdaq had its worst day since September, falling nearly 2.5%. @GuyAdami, @BKBrianKelly, @timseymour, @RiskReversal give their take on what happened to the market today. pic.twitter.com/OKed85AaWi — CNBC's Fast Money (@CNBCFastMoney) December 16, 2021

De neuzen staan niet allemaal dezelfde kant uit:

The ECB’s decision to lengthen the reinvestment time frame of its emergency bond-purchase program to combat market stress drew pushback from a significant number of policy makers, sources say https://t.co/Dz8oIl8p8R — Bloomberg Markets (@markets) December 17, 2021

-8,8%, onder meer omdat het bedrijf een paar honderd te kort kwam op een verwachte jaarproductie van... 1200:

Rivian confirms new $5 billion U.S. plant as EV reservations jump 28% to 71,000 https://t.co/nIVyIowQN2 — CNBC (@CNBC) December 16, 2021

TSMC kan ook alles:

Breakingviews - TSMC can fix Taiwan’s stalled green transition https://t.co/G1FEZE92cf — Reuters Business (@ReutersBiz) December 17, 2021

Turkije zeilt scherp:

Turkey will hike its minimum wage by a massive 50% starting next year to address a currency crash and inflation spike, even as the central bank slashed its policy rate in line with an economic program set out by President Tayyip Erdogan. Read more https://t.co/nvEImkIicN pic.twitter.com/kwB4ROJEgm — Reuters Business (@ReutersBiz) December 16, 2021

Ze handelt dan ook graag - en hoe - en ze is doelwit van tegenstanders:

House Speaker Nancy Pelosi opposes banning Congress members from owning individual stocks: "We're a free market economy." https://t.co/vWcKGNAros — CNBC (@CNBC) December 16, 2021

Typisch dat bij duurzaam de winstvraag nooit wordt gesteld:

Can Exxon Mobil reduce emissions and stay profitable? Watch the full video to see what experts think of Exxon's green economy plans: https://t.co/qogHGoXR3Z pic.twitter.com/Y95fza6aJ1 — CNBC (@CNBC) December 17, 2021

Veel plezier en succes vandaag.