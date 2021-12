Slotcall: ECB trapt op de rem

De AEX sluit weliswaar 0,8% in het groen, maar na een opening van +2% valt dit toch een beetje tegen. Het sentiment verslechterde na het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. De ECB besloot vanmiddag om zijn opkoopprogramma volgend jaar te halveren tot €20 miljard per maand.

Dit is een verrassing, want de markt verwachtte dat de ECB maandelijks €40 miljard aan obligaties zou opkopen. Anderzijds maakte ECB-voorzitter Christine Lagarde beekend dat een renteverhoging er het komende jaar niet in zit. Dat terwijl zij wel rekent op een hogere inflatie.

Voor 2022 gaat de ECB nu uit van een stijging van het algemeen prijspeil van 3,2%. Ter vergelijking: dit was drie maanden geleden nog 1,7%. Wellicht dat de beurzen daarom hun winsten deels moesten prijsgeven. Immers, hoe hoger de inflatieverwachting hoe groter de kans op een renteverhoging.

Anderzijds denkt de ECB nog altijd dat de inflatie in 2023 beneden de doelstelling van 2% uitkomt. Maar goed, deze raming mag u met een korreltje zout nemen, want niemand weet hoe snel de prijzen over twee jaar stijgen. Er kan in die periode nog zoveel gebeuren. Dat is de laatste maanden met o.a. de extreme stijging van de grondstofprijzen wel duidelijk geworden.

PostNL

Een aandeel dat zijn winst wel grotendeels kon vasthouden is PostNL (+2,7%). Dan hebben we het alleen over vandaag, want sinds de zomer is de klad er aardig ingekomen. In mei piekte de koers van de post- en pakketbezorger nog op €5. Inmiddels staat het aandeel bijna 30% lager.

Dat terwijl er in die periode toch echt een grootaandeelhouder aan boord is gekomen. De Tsjechische miljardair Daniël Kretinsky heeft een belang van 20% in het bedrijf, maar niet iedere belegger is blij met deze zakenman.

Volgens sommige beleggers werkt deze man samen met de shorters om zo de koers laag te houden, zodat hij met Royal Mail, waar hij ook aandeelhouder van is, voor een prikkie de boel kan overnemen. Wat mij betreft is het vergezocht, maar De AFM neemt het hoog op en is een onderzoek gestart.

Analist Martin Crum kijkt gewoon naar de harde cijfers en merkt op dat PostNL niet bepaald duur is. Of het aandeel ook koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De.vergoedingen op tienjaars staatspapier lopen aardig op. Met name de rentes van de zuidelijke eurolanden vliegen omhoog. De Nederlandse rente doet het met een plusje van 1 basispunt echter wat rustiger aan. Deze oplopende rentes zijn het gevolg van het havikse rentebesluit van de ECB.

Brede markt

De AEX sluit 0,8% in het groen en daarmee presteren we een tikje minder goed dan de DAX (+1,1%) en CAC (+1,4%).



sluit 0,8% in het groen en daarmee presteren we een tikje minder goed dan de DAX (+1,1%) en CAC (+1,4%). Wall Street geeft de openingswinst uit handen. De Nasdaq (-1,4%) gaat na een groene start helemaal door het putje.



geeft de openingswinst uit handen. De Nasdaq (-1,4%) gaat na een groene start helemaal door het putje. De euro wint 0,2% en noteert 1,131 ten opzichte van de dollar.



wint 0,2% en noteert 1,131 ten opzichte van de dollar. De VIX klimt 0,5% tot 19,4 punten.



klimt 0,5% tot 19,4 punten. Goud (+1,1%) en zilver (+2,0%) kennen een goede dag.



(+1,1%) en (+2,0%) kennen een goede dag. Olie : WTI (+1,7%) en Brent (+1,3%) klimmen.



: WTI (+1,7%) en Brent (+1,3%) klimmen. Bitcoin (-0,1%) houdt zich vandaag koest.



Het Damrak

De chippers hebben hun openingswinst volledig prijsgegeven. ASML (-0,4%) en ASMI (-0,2%) openden ruim 4% in het groen maar sluiten met een kleine min. Alleen Besi (+0,9%) blijft nog enigszins overeind. Maar goed, laatstgenoemde ging gisteren als gevolg van een verkoopadvies van Morgan Stanley tegen de markt in omlaag.

(-0,4%) en (-0,2%) openden ruim 4% in het groen maar sluiten met een kleine min. Alleen (+0,9%) blijft nog enigszins overeind. Maar goed, laatstgenoemde ging gisteren als gevolg van een verkoopadvies van Morgan Stanley tegen de markt in omlaag. De verzekeraars liggen er dankzij de stijgende rente goed bij. Met name Aegon (+2,9%) heeft de smaak te pakken. Onder leiding van topman Lard Friese bouwt het bedrijf zijn risico's af. Dit wordt gewaardeerd door beleggers.

(+2,9%) heeft de smaak te pakken. Onder leiding van topman Lard Friese bouwt het bedrijf zijn risico's af. Dit wordt gewaardeerd door beleggers. Heineken (+3,7%) gaat lekker, maar dat geldt eigenlijk voor de gehele sector. Ook AB Inbev (+3,3%) doet namelijk aardig mee.

(+3,7%) gaat lekker, maar dat geldt eigenlijk voor de gehele sector. Ook (+3,3%) doet namelijk aardig mee. ArcelorMittal (+5,1%) speert er vandoor. De waardering van 3,5 keer de getaxeerde winst over 2022 is bijzonder laag. Maar ja, de markt gaat er vanuit dat de prijzen voor ijzererts en staal sterk gaan dalen. En dan kan het bedrijf de huidige winst natuurlijk niet vasthouden.

(+5,1%) speert er vandoor. De waardering van 3,5 keer de getaxeerde winst over 2022 is bijzonder laag. Maar ja, de markt gaat er vanuit dat de prijzen voor ijzererts en staal sterk gaan dalen. En dan kan het bedrijf de huidige winst natuurlijk niet vasthouden. Basic-Fit (-0,5%) ligt er de laatste dagen bijzonder zwak bij. Vreest de markt nieuwe sluitingen?

(-0,5%) ligt er de laatste dagen bijzonder zwak bij. Vreest de markt nieuwe sluitingen? Fugro (+6,6%) krabbelt op, maar de bodemonderzoeker zit nog altijd in een diep dal.

(+6,6%) krabbelt op, maar de bodemonderzoeker zit nog altijd in een diep dal. Bodemt Galapagos (+3,9%) uit? De volume zijn nog niet echt overtuigend.

(+3,9%) uit? De volume zijn nog niet echt overtuigend. Aalberts (+0,6%) kan niet echt profiteren van een koopadvies van Berenberg. Het koersdoel bedraagt €80.

(+0,6%) kan niet echt profiteren van een koopadvies van Berenberg. Het koersdoel bedraagt €80. Bouwer Heijmans (+6,2%) gaat goed. De Nederlandse overheid wil flink wat woningen bij bouwen en laat Heijmans daar nou net goed in zijn.

Adviezen

Aalberts: starten met kopen en €80 - Berenberg

