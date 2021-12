Regeerakkoord: glas, plas, was, vermogenstax?

Dit is Jan Six, een zeventiende-eeuwse Amsterdamse koopman en regent. Ene Rembrandt van Rijn schilderde hem ooit. Dat prentje heeft de familie goed bewaard...

Het is een van Rembrandts beroemdste werken, waarin al zijn genialiteit tot uiting kwam. Zie zijn wat vage linkerhand, kenners zien hier zelfs de eerste sporen impressionisme in van twee eeuwen later. Het schilderij is nog steeds familiebezit en hangt nog gewoon voor het raam aan een Amsterdamse gracht.

En toen werd het 2025 en moest de FC Six het doek bij de belastingen opgeven. Hoeveel is het waard - zeker honderden miljoenen, misschien een miljard - wat is het rendement dat er ieder jaar op wordt gemaakt en hoe moet dat worden verrekend? Want miljard of niet, Good 'Ol Jan levert geen harrrde cash op...

Hij hangt letterlijk alleen maar wat rond... Nou heeft niet iedereen een Rembrandt, maar dit is een mooi voorbeeld van hoe moeilijk het is om vermogen en koerswinst te belasten. Beurs-assets zijn nog te waarderen, maar vastgoed is al lastiger, laat staan kunst, oude auto's, whiskey, wijn of wat dan ook.



Vermogensrendementsheffing: voor het volgende kabinet

Om het bondig te formuleren: glas, plas, was. Mijn take is dat er helemaal niks verandert in de komende kabinetsperiode aan de vermogensrendementsheffing. Dit is de vermogensparagraaf in het regeerakkoord VVD, D66, CDA en CU. De aspirant-regering wil ons échte rendement belasten.

Nee, meer is het niet. En. Hier. Staat. Niets. Concreets. Alleen het streven naar het belasten op werkelijk rendement en dat dit dan in 2025 moet gebeuren. Dat is alles. Dan zijn de volgende verkiezingen alweer en daaruit concludeer ik dat het aanstaande kabinet dit dossier maar laat voor wat het is.

Tenzij er een staatssecretaris van Financiën komt die hier op eigen houtje werk van maakt, gok ik dat we er vier jaar niks over horen. Want dan gaat het meteen over spaargeld dat (nu nog) nul doet en over of en hoe het eigen huis wel of niet moet worden meegenomen. Zal de VVD niet happig op zijn.



Grote kans dat u het al hebt gezien, want 40K lezers gingen u voor. Collega Niels Koerts schreef vorig jaar dit artikel over de zogenaamde Capital Gains Tax, met voor- en nadelen en ook over hoe ondoenlijk het is om dat helemaal goed en consequent te doen. Want het impliceert ook compensatie bij verliezen.

Dit was zijn conclusie, en ik denk dat die ook de komende vier jaar actueel blijft.

Een Capital Gains Tax kent zowel voor- als nadelen. Veel mensen ervaren het als positief dat zowel de vermogensongelijkheid als het beleggingsrisico wordt verkleind. Hier staat tegenover dat de nieuwe Box 3 veel administratieve rompslomp met zich meebrengt, de kapitaalmarkt verstoort en risico's zwaarder belast.



Daarnaast ontstaat er er een risico dat de overheid deze hervorming gebruikt om de belasting op vermogen te verhogen. Vooral dit laatste is niet iets waar beleggers op zitten te wachten. Dit maakt dat de nadelen van een Capital Gains Tax groter zijn dan de voordelen.



De vermogensrendementsheffing die we nu hebben is verre van ideaal, maar wel relatief simpel. Daar komt bij dat deze belasting voor particuliere beleggers laag is. Iemand met een vermogen van €50.000 betaalt daarover slechts 0,2% belasting. Kortom, misschien is het geen slecht idee om gewoon te koesteren wat we hebben.