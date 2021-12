1% van de S&P 500 verantwoordelijk voor ruim 35% van het rendement

Ik waag het in dit geval tegen Goldman Sachs in te gaan. Niet over Tesla, maar over Apple, Ik ben zelf geen Apple-man, meer een Microsoft type, maar dat het aandeel Apple volgend jaar slecht gaat presteren dat betwijfel ik. Ze maken enorme marges en hebben een ongelooflijk trouwe gebruikersgroep die echt alles wil betalen om de nieuwste Apple spullen maar te hebben. En ze zijn niet te beroerd om geregeld alle compatibiliteit te verbreken en zo hun gebruikers te dwingen alles weer te vervangen. Ze zijn een monopolist op hun eigen eiland en er zijn zat mensen maar wat bereid om vast te zitten op dat eiland. En het aandeel is niet eens achterlijk duur.



Zo, zit ik reclame te maken voor een aandeel dat ik niet heb, van een bedrijf waarvan ik geen producten bezit en nooit zal hebben. Ik had een apple laptop te leen van de baas en vond het os hoogst irritant, ontdekte dat de helft van de applicaties die ik gebruik er niet zijn voor dat os en hoe duur dat ding was. Toen wist ik genoeg. Doe mij maar een acer van een derde van de prijs. Maar ik weet ook dat er horden zijn die daar anders over denken.



Edit: om trouwens maar te zwijgen van alle stekkertjes die elke keer weer veranderen onder het mom van innovatie en waar ze dan weer voor woekerprijzen adapters voor verkopen. Dat moet ook gouden business zijn.