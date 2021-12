Het is spectaculair voorbeurs op weer een heel drukke dag

De AEX-indicatie is met 2,0% fors hoger, want - wie zag die aankomen? - Wall Street spoot omhoog op nota bene haviksche Fed.

Hoe hachelijk koersen voorspellen is, bleek gisteravond wel. Want de Fed is om, het is nu inflatiebestrijding. Vooral technologie ging hard (!) op het nieuws dat de Fed volgend jaar drie keer de rente met een kwartje verhoogt en het steunprogramma van oorspronkelijk $120 miljard per maand al in maart 2022 heeft afgebouwd.

Veel te hoge inflatie dus, maar een loeisterke economie en krapte op de arbeidsmarkt. Dit is geen stagflatie-jaren zeventig-stijl, hier moet nog een woord voor worden verzonnen. Enfin, gek genoeg (?) deden dollar en rentes per saldo bijna niks op dat besluit.

Hier mn #Fed stukje nog even, waarin ik poging doe uitbundige koersen te duiden. Tor morgen voorbeurs met #ECB #BoE en Turkse CB. Daar is de vraag hoeveel basispunten én koppen er dit keer weer rollen #AEX https://t.co/yo2OykAz1v — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 15, 2021

Vandaag gaan we verder met de ECB, BoE en nog een heleboel andere centrale banken, waaronder de Turkse centrale capriolenbank. Het inflatieprobleem van de ECB is minder dan dat van de Fed, maar er zijn genoeg andere kopzorgen en het komt vooral op de communicatie aan, geloof ik. Ik copypaste laf Bloomberg:

The European Central Bank is poised to unveil a gradual withdrawal from extraordinary pandemic stimulus in the face of soaring inflation whose path is further clouded by the omicron coronavirus variant.

Tja, dit plaatje kent u. Verder moet de bank Zuid-Europa overeind houden, het klimaat redden en inflatie bestrijden, ze heeft het er maar druk mee. Hopelijk krijgt de president de vraag of al die steun niet de assetprijzen een beetje opdrijft...



Hier het artikel waar het uit komt.

ECB set to chart exit from pandemic crisis mode: decision day guide https://t.co/STkZOL7rlE — Bloomberg Markets (@markets) December 16, 2021

Verder doen we het vandaag met bava's Randstad en Beter Bed, eerste schattingen inkoopmanagersindices over december en er komt alweer een nieuwe broker naar Nederland: het Duitse Trade Republic. Daar kunt u naar hartenlust middelen - vaste bedragen beleggen dus - ofwel mijn eigen beleggingsstijl.

De opening dan met vrolijke aandelen en futures, dollartje weer richting 1,13, rentes houden zowaar een keer hun grote waffel en eigenlijk kleurt alleen crypto rood. De volatiliteit staat weer onder 20. Oh ja, ik durf nu natuurlijk niet meer te zeggen dat tech straks goed ligt.



De rentes ook 'ns een keer met brilstanden:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren en we horen weer eens wat van Fastned. Hieronder meer, Reddit gaat naar de beurs en WDP heeft nieuws.

07:49 Reddit zet stap naar beursgang

07:47 Fastned en Banque des Territoires werken aan uitrol van Franse snellaadstations

07:47 Beursblik: Berenberg zet CFE op Kopen

07:31 WDP verhuurt nieuwe locatie in Duitsland volledig voor

07:25 Nieuwe online broker komt naar Nederland: Trade Republic

07:16 Beursblik: Berenberg start volgen Aalberts met koopadvies

07:09 Groeitempo Japanse economie omlaag

07:06 Europese beurzen openen fors hoger

07:03 Nederlandse werkloosheid nog verder omlaag

07:00 Japanse export stijgt opnieuw hard

06:58 Ruim 272 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

15 dec Beursupdate: AEX op Wall Street

15 dec Wall Street fors hoger gesloten na Fed-rentebesluit

15 dec Update4: Fed versnelt tapering

15 dec Olieprijs licht hoger gesloten

15 dec Beursblik: dot plot Fed verrast

15 dec Boskalis evalueert opties voor belang in joint venture Smit Lamnalco

15 dec Beursblik: Fed laat spierballen zien

15 dec Fed versnelt tapering

15 dec Wall Street koerst af op licht lager slot

15 dec Europese beurzen overwegend hoger gesloten

Analistenadvies:

Aalberts: starten met volgen met buy en €80 - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:



De agenda met heel veel (rentebesluiten):

00:00 Beter Bed - Bava

00:00 Randstad - Bava

22:00 Adobe - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 FedEx - Cijfers tweede kwartaal (VS)

00:50 Handelsbalans - November (Jap)

01:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - December vlpg. (Jap)

06:30 Werkloosheid - November (NL)

08:45 Ondernemersvertrouwen - December (Fra)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - December vlpg. (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - December vlpg. (Dld)

09:30 Swiss National Bank - Rentebesluit (Zwi)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - December vlpg. (eur)

10:00 Norges Bank - Rentebesluit (Nor)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - December vlpg. (VK)

11:00 Handelsbalans - Oktober (eur)

11:00 Arbeidskosten - Derde kwartaal (eur)

12:00 Turkse centrale bank - Rentebesluit (Tur)

13:00 Bank of England - Rentebesluit (VK)

13:45 Europese Centrale Bank - Rentebesluit (eur)

14:30 Europese Centrale Bank - Toelichting voorzitter Lagarde (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Woningbouw en bouwvergunningen - November (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - December (VS)

15:15 Industriële productie - November (VS)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - December vlpg. (VS)

Hier is de consensus voor die PMI's.

En dan nog even dit

Of was het gewoon wal keert schip gisteren?

WATCH: Wall Street welcomed the Federal Reserve decision to accelerate the wind-down of its stimulus measures, rising sharply higher to snap a two-day losing streak https://t.co/Sh4TmUD4sc pic.twitter.com/ctYrG3xPxZ — Reuters Business (@ReutersBiz) December 16, 2021

Zoals ik dit stuk al begon: iedereen stond op het verkeerde been gisteren:

"Sell your hedge and move on.” Stock traders prepared for the worst from Jerome Powell on Wednesday -- and didn’t get it https://t.co/Sh6CEBVBDc — Bloomberg Markets (@markets) December 16, 2021

Chinees vastgoed, er wordt toch aan staatshulp gedacht...?

Shimao jumps as much as 11% in Hong Kong trading after the shares fell to a decade low. Calm also returns to China’s junk dollar bond market. https://t.co/DBPSro33O0 — Bloomberg Markets (@markets) December 16, 2021

De consolidatie van Europees assetmanagement gaat door:

Vontobel acquires UBS SFA business with 7.2 bln Sfr in assets https://t.co/p4rCvXQdlf pic.twitter.com/zrYFrRdLr4 — Reuters Business (@ReutersBiz) December 16, 2021

Kijk crypto's, zo werkt dat in het echte leven. Front running en dan hangt u:

Ex-Wall Street quantitative analyst pleads guilty to U.S. insider trading charge https://t.co/j3Wr5jm09q pic.twitter.com/P1U1GrUVPa — Reuters Business (@ReutersBiz) December 16, 2021

Ja, dit is met vorig jaar het meest spectaculaire beursjaar dat ik heb meegemaakt:

Celebrities shilling for crypto. Prank tokens in the tens of billions. Cartoon apes selling for seven figures. All very normal for 2021. https://t.co/GDs2l8N8f3 — Bloomberg Markets (@markets) December 16, 2021

Zo, Bloomberg durft. In de jaren tachtig was het trouwens een no-brainer dat Japan de grootste economie ter wereld zou worden. Dat liep ook anders.

When will China overtake the U.S. to become the world’s biggest economy? It may never happen https://t.co/LlXoaXnUUg — Bloomberg (@business) December 16, 2021

En deze sluit hier naadloos op aan:

Reddit, the platform that helped fuel the meme-stock frenzy, confidentially files for an IPO https://t.co/a5XbRD00EW — Bloomberg Markets (@markets) December 16, 2021

Nou, zeg het maar!

Why is everyone attacking @elonmusk ? He pays 53% tax rate and he’ll be the highest tax payer in American history in 2021. He’s actually making a difference on this planet and getting us to mars. — Tesla Silicon Valley Club (@teslaownersSV) December 15, 2021

Veel plezier en succes vandaag.