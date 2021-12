Nieuwe broker van start in Nederland: Trade Republic

De laatste jaren bestormen verschillende online brokers de beleggersmarkt, de ene nog goedkoper dan de andere. Laatste loot aan de boom is Trade Republic, een van oorsprong Duitse partij die deze week de digitale deuren in Nederland opent.

Hoe wil de broker de Nederlandse markt gaan veroveren? We spreken CEO Christian Hecker.

Trade Republic heeft een Duitse banklicentie - “het eerste dat we aanvroegen”, zegt Hecker, en geeft beleggers de keuze uit meer dan 8000 Nederlandse en internationale aandelen en ETF’s, te verhandelen via een desktopsite en een mobiele app.

Hoofd Nederland Hugo Suidgeest en CEO Christian Hecker van Trade Republic

Ook bestaat de optie om maandelijks of per kwartaal automatisch een vast bedrag in te leggen. In dat geval is er de keuze uit ongeveer 3500 aandelen en ETF’s. Hecker: “Een klant kan het vaste bedrag ook ‘alloceren’. Als hij bijvoorbeeld 200 euro per maand wil inleggen, kan hij 100 euro in aandelen Amazon doen, en 50 euro in ING en 50 euro in Ahold Delhaize.”

Geen commissie

Trade Republic rekent geen commissie, maar wel een vast bedrag van €1 per transactie voor ‘clearing en settlement-kosten’. Dit lage bedrag is mogelijk omdat Trade Republic een distributievergoeding ontvangt van de uitgevers van ETF’s, de BlackRocks en Amundi’s van deze wereld.

Dit is niet toegestaan bij banken onder Nederlands toezicht vanwege het zogenaamde distributieverbod, maar Trade Republic valt onder Duits toezicht en daar geldt geen distributieverbod. Daarnaast geldt dat Trade Republic een vergoeding ontvangt voor het doorsturen van de aandelenorders naar de Hamburgse beurs - ook wel payment for order flow (PFOF) genoemd.

Dit is niet helemaal onomstreden en zowel in de VS als in Europa buigen toezichthouders zich over PFOF, waarbij een aanscherping van de regels niet onwaarschijnlijk is. Het belangrijkste kritiekpunt is dat een broker mogelijk niet in het belang van de klant handelt aangezien de executieprijs mogelijk slechter kan zijn.

Daarnaast is het niet geheel transparant wat er precies aan de orders verdient wordt. Trade Republic wijst op academisch onderzoek, waar het zelf data voor heeft aangeleverd waaruit, volgens de broker, blijkt dat de spread (verschil tussen bied- en laatprijs) bij transacties uitgevoerd via de beurs van Hamburg gemiddeld lager (en dus beter voor de klant) waren dan bij transacties via Xetra (een Duitse beurs zonder PFOF).

Trade Republic in Nederland

Nederland, van oudsher een actief handelsland, werd volgens Hecker vanwege de gemiddeld hoge financiële kennis en welvaart als een geschikt land gezien om verder uit te breiden na Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk.

Het productaanbod is in eerste instantie beperkt tot aandelen en ETF’s. Turbo’s en crypto, wel beschikbaar in andere landen, worden niet direct in Nederland aangeboden en er zijn geen plannen om opties aan het productaanbod toe te voegen.

Trade Republic, ondanks de naam, richt zich namelijk vooral op het (maandelijks) beleggen voor de lange termijn, en daarbij zijn producten zoals turbo’s en opties minder van belang.

Democratisation of wealth

De partij wil zich vooral richten op pensioenbeleggers in Nederland, en de concurrentie aangaan met de grootbanken, maar Trade Republic heeft bijvoorbeeld ook Brand New Day op de korrel. Hecker: “Steeds meer mensen zijn genoodzaakt om zelf voor hun pensioen te zorgen. Daar zijn de Nederlanders overigens niet alleen in, dit speelt in heel Europa. Dat is waarom wij in 2015 Trade Republic hebben opgericht.”

Net als de CEO van online broker Robinhood, Vladimir Tenev, is Hecker voorvechter van de kleine belegger en spreekt hij over democratisation of wealth.

“Dat de massa nu kan investeren in de grote bedrijven van de wereld, is een mooi iets. Iedereen zou moeten kunnen profiteren van economische groei. Wij willen daarbij het belang van de lange termijn benadrukken. Als jij denkt dat de economie de komende 20 of 30 jaar gaat groeien, is beleggen een must. ETF’s zijn een mooie manier om te starten als je voor het eerst de markt betreedt. Die klanten hebben wij veel in Duitsland.”

Meest verhandelde ETF’s

Helpt Trade Republic haar klanten een keuze te maken in het grote aanbod van ETF’s? “Wij denken dat mensen zelf in staat zijn keuzes te maken. Advies kunnen wij sowieso niet geven, maar we zien dat heel veel klanten in hun automatische beleggingsplannen kiezen voor de iShares MSCI World ETF. Daarnaast is een ETF als Global Clean Energy zeer in trek op dit moment”.

Hecker wil zich niet aan voorspellingen over de markt of over klantenaantallen eind 2022 wagen, maar maakt zich geen zorgen over eventuele turbulentie of beurscorrecties. “Als je voor 30 jaar belegt dan maakt een volatiel jaar uiteindelijk niet zoveel uit, zeker als je maandelijks bijkoopt.”