Live: Havikse Fed krijgt haast!

In maandje van transitory naar potjandorie, het is #Fed menens nu met inflatie. Koersreacties vallen mee: dollar, rentes en S&P 500 iets omhoog #AEX pic.twitter.com/vG0NPJXt4w

Drie renteverhogingen volgend jaar en de afbouw van het oorspronkelijke steunprogramma van $120 miljard per maand, gaat nu met $30 miljard terug per maand, in plaats van de $15 die we twee weken geleden nog te horen kregen. En als het moet nog meer.

Auteur: Arend Jan Kamp

Arend Jan Kamp is 24/7 van de vroege uurtjes voorbeurs tot de late uurtjes After Hours uw gastheer op IEX, als hij in geheel eigen stijl (bondig, maar toch uitbundig) de beursdag met u doorneemt. Van aandelen en indices, via commodities, langs de rentemarkten, naar haute finance tot politiek en centrale banken. Arend Jan is ...

