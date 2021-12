Live: Havikse Fed krijgt haast en koersen doen duivisch

maar wat is nou de trigger dat die koersen ineesn beginnen te lopen...

Nou ja, de beurs is om aan ter verdienen en niet om te begrijpen. Het Fed-rentebesluit an sich is haviksch (versneld verkrappen), maar de koersen reageren hoe langer hoe meer duivisch. Of moet ik zeggen opgelucht? Lastige. Uit de persco, ik begin er mee:

21:00:57 [RTRS] - FED'S POWELL: THIS IS NOT THE INFLATION WE WERE LOOKING FOR

Drie renteverhogingen volgend jaar en de afbouw van het oorspronkelijke steunprogramma van $120 miljard per maand, gaat nu met $30 miljard terug per maand, in plaats van de $15 miljard die we twee weken geleden te horen kregen. Als het moet nog meer.

De economie draait als een lier volgens de Fed, krapte op de arbeidsmarkt (maar nog geen loongolf), aanhoudende supply chain problemen, omikron-onzekerheid, maar bovenal veel te hoge inflatie. Dat is de reden dat de Fed snel gaat verkrappen. Drie verhogingen, da's fors en daarom is het besluit haviksch.

Misschien is de markt opgelucht dat de Fed n u écht erkent dat er te hoge inflatie is en die gaat bestrijden. Bovendien hamert de voorzitter er echt op dat economie heel sterk is. Kortom, dure groeiaandelen zonder winst hebben toch een toekomst. Zoiets? Ik verzin het hier en nu ter plekke.

In maandje van transitory naar potjandorie, het is #Fed menens nu met inflatie. Koersreacties vallen mee: dollar, rentes en S&P 500 iets omhoog#AEX pic.twitter.com/vG0NPJXt4w — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 15, 2021

Hier de nieuwe schattingen van de Fed, 2,6% inflatie in 2022 en een verhoogde 4,0% BBP-groei. Dat duidt niet op stagflatie, eerder oververhitting met die krappe arbeidsmarkt en stomende economie?

Hier de (Reuters) quotes van de voorzitter uit de persco met ook heel veel crypto. Ja, assets (dus ook aandelen) zijn duur en die gingen dus lopen op die opmerking, lijkt het wel. Het is 2021, dus het zou kunnen :-)