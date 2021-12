Slotcall: slappe indices, volatiele aandelen en straks de Fed

Denk dat vanavond wordt beslist of we ''verdere'' correctie tegemoet gaan of toch nog een eindejaarsrally. Ik weet dat voor het gebruiken van het woord correctie er minstens -5% op het bord moet staan, maar haal de grote bekende namen uit de indices en we zitten allang in een dikke bear market. Eindejaarsrally zou je het dan ook niet mogen noemen. Persoonlijk verwacht ik dat het vanavond mee zal vallen en dat er meer is ingeprijst dan Powel in petto heeft; maar goed deze post kan daarmee wel heel slecht verouderen.