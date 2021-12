Het water staat de Ark van Wood aan de lippen

In deze spannende laatste uurtjes voor de uitkomsten van de Fed vergadering nog even aandacht voor een van de bekendste ETF’s ter wereld; de Ark Disruptive Innovation ETF (Ark ETF) van Cathie Wood. Bij de meest lezers waarschijnlijk al bekend, maar Woods selecteert voor deze ETF aandelen uit 'disruptieve technologieën' zoals artificial intelligence en blockchain.

Wat wellicht niet bij iedereen bekend is, is dat Woods de ETF in 2014 is begonnen na een boodschap van de Heilige Geest, en dat de ETF is vernoemd naar de ark van het verbond uit de bijbel (niet dat schip van Noach dus); 'It’s about allocating capital to God’s creation in the most innovative and creative way possible.'

Dit deed mij een beetje denken aan 'the mission from God' uit de film The Blues Brothers uit 1980, misschien een beetje voor jullie tijd. Snel even de plot; twee broers moeten om hun voormalig weeshuis te redden op een eerlijke manier $5000 cash (voor de jongere lezer; cash is een primitieve fysieke voorloper van crypto) zien te verdienen.

Speedboat

Het waren in ieder geval precies de door Wood geselecteerd aandelen uit deze innovatieve sectoren die in de jaren er na in trek raakten, groeiaandelen van bedrijven zoals bijvoorbeeld Tesla, Zoom, Teleadoc, Roku, Robinhood en Coinbase. Bedrijven die in veel gevallen geen winst maken en waarvan de waarderingen baat hebben bij een (hele) lage rente.

De keuze om vandaag deze ETF nog even te bespreken is dan ook niet geheel toevallig; het zijn precies deze aandelen die meer dan gemiddeld hebben geprofiteerd van het genereuze lage rentebeleid van de Fed de laatste jaren met als uitschieter een rendement van 152% in 2020.

Zinkend schip

Maar dit jaar begon het tij te keren, onder andere door de verwachting van steunafbouw en een hogere rente, is het YTD rendement nu -25%. Het feit dat Woods relatief grote posities in vaak ook wat minder liquide bedrijven heeft, heeft ook niet geholpen; als deelnemers de ETF verkopen, moeten deze aandelen verkocht worden en dan daalt de koers nog verder.

Een ander probleem - zoals bij veel succesfondsen - is dat veel veel deelnemers pas in het laatste jaar zijn ingestapt, zonder de topjaren te hebben meegemaakt. Deze latere deelnemers zullen door de koersdalingen sneller geneigd zijn afscheid te nemen, wat weer verdere koersdalingen veroorzaakt. De negatieve trend van de Ark ETF sinds de piek in februari dit jaar lijkt dan ook op de klassieke achtervolgingsscène in The Blues Brothers; het duurt heel lang en er zijn heel veel ongelukken.

Ark of anti-ark?

Zelfs als de Fed de markt vandaag verrast met een meer 'dovish' toon (steunaankopen worden minder snel afgebouwd dan nu verwacht en de rente wordt niet al te snel verhoogd) dan is het de vraag of het negatieve sentiment nu snel zal keren.

Inspelend op dit negatieve sentiment is er in de VS sinds half november ook een ‘anti-ark’, die als het ware alles uit de Ark ETF short zit; dus als de ARK ETF met 10% daalt, stijgt de anti-ark met 10%. Wat dan ook meteen gebeurde in de eerste twee weken na introductie.

Maar als je verwacht dat het negative momentum in de Ark aandelen en sectoren overdreven is, verwacht dat de Fed niet al te snel steun zal afbouwen dan is de Ark ETF een ideale manier om met één druk op de knop exposure te krijgen in ruim 40 actief gemanagede aandelen tegen een fee van 0,75% op jaarbasis - wat lager is dan bij vrijwel alle beleggingsfondsen.

De Ark in Europa?

Door de PRIIPS-regulering is het sinds 2018 lastig om Amerikaanse fondsen en ETF's in Europa te kopen, en de Ark en Anit-Ark ETF vormen hierop helaas geen uitzondering. Het bedrijf Leverage Shares heeft echter deze week aangekondigd op korte termijn op Euronext een aantal producten te lanceren die de Ark ETF volgen (met en zonder hefboom). Als er hier meer details over bekend zijn dan zullen we er over berichten.

Ter voorbereiding op de Fed en ECB besluiten lees vooral dit artikel nog even van Edwin Mujagic over het dilemma dat vooral de ECB nu heeft.