Nee! Zijn we echt betere en verstandiger beleggers aan het worden?

Nederlandse beleggers zijn eigenwijs, maar voorzichtig? Ja, als ik dit AFM-rapport mag geloven. Het bladert lekker weg en u komt heel veel beleggingsfondsen, trackers en periodiek inleggen tegen. De risicoperceptie lijkt ook in orde en hopelijk geldt dat dan ook meteen voor de daadwerkelijke risicoprofielen.

Verder wordt u niet veel wijzer. Ik wil dan weten in welke aandelen, crypto's, fondsen en trackers iedereen dan zit, maar zo ver gaat het niet.

Deze valt mij ook ruim mee, eigenlijk het hele rapport wel. Ga maar kijken, tientientallen van zulke plaatjes

Uit de Consumentenmonitor Beleggen vd #AFM https://t.co/NK7PhaBDlK #AEX https://t.co/yv48T8s06J pic.twitter.com/DADwQh47Tg — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 14, 2021

Veel huishoudens beleggen ongemerkt

Zo communcieert de AFM zelf het rapport. Ik constateer dat het gros van de Nederlandse huishoudens niet (zelf) belegt, maar gelukkig doen velen dat wel (ongemerkt) bij een pensioen. Ja, ongemerkt, want hoe vaak ik alleen zelf mensen raar heb zien kijken, als ik zei dat hun pensioenfonds voor hen belegt...

Het aantal beleggende huishoudens is in 2021 met 12% gestegen tot 1,9 miljoen. Behoefte aan meer rendement was de belangrijkste reden om te starten met beleggen. Dit blijkt uit de Consumentenmonitor Beleggen die de AFM jaarlijks publiceert. https://t.co/b5THL6zhJc pic.twitter.com/rVrOSjpj0A — AFM (@AutoriteitFM) December 14, 2021

Beleggen als hype lijkt over

Pik ik er nog een plaatje uit. Misschien gaan we meer horen van de brokers, want droogt de instroom wat op? Ik schrijf het voorbeurs ook al, als dan niet tussen de regels door. Beurs en beleggen als hype lijkt over. Zie de hype-aandelen maar kelderen en ook op social media wordt het rustiger.

Zelf ben ik al weken op Twitter niet door een jeugpuisterige crypto-gelovige voor boomer uitgemaakt, een record dit jaar. Wat goed is, is dat de totale instroom minder wordt, maar hoe langer hoe meer via vast orders verloopt. Kijk, dat is ook de beste, maar lange weg naar vermogensgroei.

Blijkbaar beseft het gros van de beleggers dat koerswinst niet (voor iedereen) zomaar als manna uit de hemel valt, maar dat het gewoon tijd, bloed, zweet, tranen, stress, slapeloze nachten kost, maar gelukkig af ten toe ook euforie oplevert om ons zuurverdiende geld te laten groeien. Dat is denk ik al winst.

Kat in de zak

Het is afwachten of we na het voorzichtig aflopende grote gratis tijdperk en de enorme media- en publiekshype op en rond beleggen, beurzen en vooral meme-aandelen en crypto niet weer met een kat in de zak blijven zitten. Ik denk hierbij vooral aan alle lease-affaires met restschuld na de dotcom bubble.

Ik zou zelf niet weten welke kat en niets duidt daar al op. Net als ik denkt u wellicht ook als eerste aan crypto. Daar had de AFM vorige week nog iets over te melden en ook dat viel reuze mee. Voor de meeste mensen is het een gokje en de bedragen die zij daar op inzetten zijn daar gelukkig ook naar. Peanuts.

Straks zijn we nog betere beleggers geworden in twintig jaar... Die conclusie durf ik nu niet trekken, maar ik hoop het van harte. Ik heb in het eerste decennium van deze eeuw portfolio's en financiële situaties gezien van mensen die ik nooit meer hoop tegen te komen. Letterlijk van miljonair naar restschuld.

En niet zo'n kleintje ook. U wenst het uw ergste vijand niet toe.