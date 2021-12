InPost daalt zo hard dat het weer interessant wordt

Voor wie van een beetje koersactie, volatiliteit, risico en ritjes maken houdt, is grote onbekende InPost misschien een idee. Ja, want ik heb niet de indruk dat we ondank die snelle AMX-notering het Poolse - zeg ik het zo ongeveer goed? - pakjeskluisbedrijf massaal in onze armen en harten hebben gesloten.

Veel te duur, luidde van meet af aan ook het oordeel. Met een ruime halvering sinds de beursintroductie afgelopen winter is dit het slechtste indexaandeel op het Damrak. Vooral de Q3-update met louter waarschuwingen en verlagingen hakte erin, hoewel het aandeel ook toen al in een neergaande trend zat.

Zie die trend! Ondanks de enorme koersafstraffingen de laatste tijd, zie ik amper meer volume. U snapt waar ik naartoe wil: is de bodem in zicht? Daar duiden trend en volume nog niet op: het beroemde uitkotsmoment lijkt nog niet in zicht. Let wel, zoals alles op de beurs bestaat ook hier geen blauwdruk voor.



Wat echter ook in een enorme neergaande trend zit, is de waardering. En ondanks de ziedende waarschuwingen in die update hebben de analisten hun jaarverwachtingen amper verlaagd. Ergo, u kunt het aandeel nu tegen twintig keer de verwachte winst krijgen. Let wel, alles in zloty's.



Als ik de nog langere cijfers van de analisten neem, zie ik groeicijfers die wellicht een hogere waardering verdienen. Want u kunt heel veel vraagtekens bij de business van InPost hebben - die heb ik ook - maar het heeft wel business en die groeit ook nog. Kortom, misschien een leuk aandeel voor de watchlist.

Risico's zijn natuurlijk dat het bedrijf de verwachtingen (taal) niet waarmaakt, concurrentie, veranderingen in de markt en dat er een beurs komt die echt in inflatie-rentemodus gaat. Ofwel, waarde-aandelen doen het op papier dan beter dan groeiers. Vooral de fantasiegroeiers, zoals ook InPost is.

Mocht u instappen overwegen, zou ik zelf op een trendbreuk wachten. Ja, dan is inderdaad meestal de mooiste koerswinst al gevlogen, maar de grootste risico's ook.