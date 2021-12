Schrik niet dat louter Big Tech de kar lijkt te trekken

Alweer eentje. Niet alleen drijft dit jaar pure technologie-index Nasdaq 100 op een handjevol aandelen, dat geldt ook voor grote zus S&P 500.

Per Goldman, 35% of the S&P 500's YTD return has come from just 5 stocks pic.twitter.com/iBPALqVnDs — Joe Weisenthal (@TheStalwart) December 13, 2021

Toevallig had ik het hier gisteren ook uitgebreid in mijn vooruitblik over. Dank dat u die gisteren nog zo vaak hebt gelezen. Ik dacht echt dat ik die voor Jan Joker had getikt met al dat Max Verstappen-feestgedruis. Enfin, dit plaatje is van vorige week en de Nasdaq 100 staat dit jaar op +26,7%. Big Tech is allesbepalend.

Check, hier zijn de winnaars en verliezers dit jaar uit de Nasdaq 100. Zo heel zwart-wit en dramatisch is het zeker niet. De winnaars zijn toch in de meerderheid met mooie stijgingen, vooral inderdaad Big tech en chippers. Aan de onderkant staan usual suspects Zoom en Peloton en Chinese Big Tech.

Helaas heb ik de indexwegingen niet - Big Tech is uit mijn hoofd goed voor de helft - maar die plaatjes hierboven suggereren erger dan het is, geloof ik.

Ook van gisteren, ik had hetzelfde lijstje Big Tech-aandelen gemaakt als Goldman Sachs in de bovenste tweet. Want intussen is Tesla met een marktwaarde van $1 biljoen ook Big Tech en Nvidia is dat intussen ook wel met $750 miljard.

Tesla is de duurste van het stel, maar daar is intussen alles al honderd keer over gezegd

Amazon bakt er niks van dit jaar - ze voorspelden voor lopend Q4 welgeteld $0 winst per aandeel - en die jarenlange torenhoge waardering begint aardig af te komen

Apple en Microsoft beginnen duurder te worden dan de brede markt en dat hebben we heel lang niet gezien

Alphabet gaat fantastisch dit jaar, de online advertentiemarkt is niet te houden, maar haar waardering ligt nog onder het marktgemiddelde

Meta kent de meeste issues van iedereen, ligt de laatste tijd niet goed, maar is niet zo duur (door al die risico's)

Nvidia breekt iedere keer weer zowel koers- als waarderingsrecords

Zo ziet de Nasdaq 100 er onderliggend uit. Merk op dat de omzetverwachting veel sneller stijgt dan die van de winst, ofwel issues als inflatie, supply chain, energie, transport en personeel hakken in op de marges en winsten.

Het is een officieuze vergelijking, maar wel een rake. Met uitzondering van Tesla is Big Tech ook meteen de grootverdiener in Amerikaans technologieland. Cathie Wood van de Ark Innovation ETF belegt juist in de meest fantasievolle tech-fondsen (meestal zonder fundamentals) en dat pakt slecht uit dit jaar.

Logisch? Snelle groeiers met veel fantasie, maar heel weinig fundamentals zijn op papier de eerst aangewezenen om te dalen in een inflatie-rente en misschien wel stagflatiescenario. Dan wilt u in bewezen producten en diensten, dividend en aandeleninkoop zitten, want aan gebakken lucht hebt u dan niks.

Kortom, we hebben dit jaar zowel te maken met technologie dat hard stijgt, heel hard daalt en er zijn uiteindelijk een paar fondsen die de doorslag geven. Dat is op zich niet iets om u zorgen over te maken. Het is altijd zo. Door de hele geschiedenis heen trekken maar enkele fondsen de grauwe middelmaatkar.

U schrikt natuurlijk als de S&P 500 niet meer dan de S&P 5 blijkt, maar misschien is het wel eerder reden tot zorg als het andersom is. Dat zou namelijk impliciet betekenen dat er blijkbaar geen enkel bedrijf staat genoteerd met aansprekende vernieuwing, laat staan technologische doorbraken en fantasie.

Of regelrechte goudmijnen op basis daarvan, of een combinatie. Inderdaad, dat is nou net Big Tech. Denk aan Apple waar de iPhone miljarden nog altijd door het raam naar binnen waaien, of Tesla dat haar AI- en energiefantasie zeer hooggewaardeerd ziet, of Nvidia dat alle markten verovert.

We zien het wel vaker op de beurs. Op het eerst gezicht nare plaatjes die uiteindelijk helemaal zo slecht nog niet blijken te zijn. Wat dacht u van dure indices zelf? Geeft aan dat er in ieder geval risicobereidheid is.