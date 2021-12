IEX verhoogt advies Accell naar Buy Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

De IEX Beleggersdesk heeft het advies voor Accell verhoogd van Hold naar Buy. De onverwachte trading update waar Accell vrijdag mee naar buiten trad, was verrassend sterk, vindt analist Martin Crum. "Hoewel problemen in de toeleveringsketen de fietsenfabrikant aardig dwars zitten, weet Accell dit tot op heden uitstekend te pareren", schrijft hij in een analyse. Los van een gebrek aan onderdelen blijven de marktomstandigheden volgens hem onverminderd goed. Bovendien is er ruimte om over 2021 dividend uit te keren: een meevaller. Crum heeft daarom het koersdoel verhoogd van €41,50 naar €46,50; ruim voldoende voor een koopadvies. Lees de volledige analyse op IEX Premium.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.