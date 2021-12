Mooie meevaller voorbeurs op een verder - hier wel - rustige beurs

De AEX indicatie is +0,4% na een heel rustig weekend. Wat betreft de beurs dan, hè? Elders was er wat herrie en een feestje.

De Europese en Amerikaanse futures openen een paar tienden hoger en Azië staat iets lager

De dollar trekt aan tot 1,128

Rentes liggen vlak

Olie stijgt, gas doet +1,6%, goud +0,2% en crypto zakt nu iets, nadat bitcoin $50K terug had op het bord

Ligt het aan mij, of lijkt het recente dip- en herstelpatroontje in de AEX sprekend op de vorige? Ja, ik zou u een graag een mooi uiteinde beloven van een fantastisch beursjaar, maar zo zit de wereld niet in elkaar. Het is wel frappant.



Er is weinig te doen nu, geen nieuws dit weekend en de agenda is leeg. Alles draait deze week om de Fed die sneller gaat verkrappen en de ECB die een non-rentebesluit neemt. En dan zit het beursjaar er wat de agenda betreft op. Normaal is er tussen kerst en oud & nieuws niks te doen op de beurs. Hooguit winstwaarschuwers.

En ik heb deze zin nog niet getikt, of het hypercyclische AMG stelt de verwachtingen opwaarts bij. En flink ook. Dat zien we graag. Sneu voor Citigroup dat ook net door is met een koersdoelverlaging naar €35 van €38,50.



Air France-KLM lost een beetje van haar schuld af. Nog vele miljarden te gaan, het duurt nog wel even voor u als aandeelhouder weer aan de beurt bent...



Dat is het wel. Geen nieuwe Chinese vastgoedontwikkelingen De opening ziet er aardig uit, op cypto na dat het ven lastig heeft, zijn er weinig uitschieters. Er is ook geen verhaal nu. Het is echt wachten op die centrale banken.



De rentes houden hun kruit nog droog.

Woensdag, hoe veel sneller gaat de Fed taperen?

Nog een, Shimao noteert -11,0%, Evergrande -2,8% en Kaisa is nog steeds suspended:

Logisch, de directe exposure van het westen is trouwens beperkt tot zo'n $20 miljard:

Gemist vrijdag:

Nou, daar zal de wereld ook wel weer schoner van worden...

Cashen maar weer:

Binnenkort ook in Duitsland?

We doen leuk mee dit jaar, maar de AEX staat op +28,9% in euro's:

Citaat:

Omicron, sticky inflation, Fed lift-off, China’s Evergrande slump, Taiwan, a run on emerging markets, hard Brexit, a fresh euro crisis, and rising food prices in a tinder-box Middle East — all these feature in a rogues’ gallery of risks.

NEW: What could possibly go wrong next year? From new Covid variants to faster Fed rate hikes, here are the biggest economic risks.



Veel plezier en succes vandaag.