Miezerig voorbeurs, heel veel nieuws, Shell stemt en inflatie VS

Eindejaarsrally, waar zit je? De AEX indicatie is -0,3% na een wat miezerig Wall Street, waar technologie weer achter bleef.

De Europese futures openen lager, de Amerikaanse staan nu min of meer vlak en Azië koerst lager

De dollar doet ook niet veel op 1,13 rond

De Europese rentes staat nu stil en de Amerikaanse tikt twee basispunten bij

Olie staat net hoger en doen goud en crypto dalen wat

Als de AEX hetzelfde dalen-en-weer-stijgen-patroontje volgt zoals eerder deze herfst, hebben we nog een paar leuke weken voor de boeg. Op mij komt de markt (almaar) vermoeider over, maar mijn gevoel is geen rendementsknaller, zal ik maar zeggen. Leuk woord eigenlijk.



Hier draait het allemaal om vandaag, die niet zo transitory VS inflatie over november. Zet de wekker op 14:29 uur.



Dit zijn de lange en korte verwachtingen van de markt voor de Amerikaanse inflatie, u ziet... hoe ze hoog blijven?



Haha, hét brekende nieuws nu. U mag Ome Elon vertellen hoe u over zijn functioneren als CEO denkt:

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt — Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2021

Heeft Accell nog een mooie trading-update. Het gekke is: het fonds staat dit jaar +38,1%, maar zit al sinds dit voorjaar in een sluipende neergaande trend. Ander nieuws is dat Lucas Bols (hier) €29 miljoen heeft opgehaald.



De opening dan, het dipje wil er vooralsnog niet zo soepel er uit lopen, zoals eerder deze week even leek met die stijgingsdag. Oh ja, een zeker Shell heeft vandaag een aandeelhoudersvergadering... U weet waarover.



De rentes:

10:00 Shell - Aandeelhoudersvergadering mbt versimpeling structuur

10:00 Shell - Aandeelhoudersvergadering mbt versimpeling structuur

06:30 Industriële productie Oktober (NL)

08:00 Inflatie - November def. (Dld)

08:00 Handelsbalans - Oktober (VK)

08:00 Industriële productie - Oktober (VK)

11:30 Industriële productie - Oktober (Bel)

14:30 Inflatie - November (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - December vlpg. (VS)

Veel plezier en succes vandaag.