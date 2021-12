Vijf belangrijke beleggingsthema's voor 2022

De financiële markten zijn natuurlijk voortdurend in beweging, waarbij de volatiliteit op korte termijn een grote rol speelt in het creëren van mooie koopkansen bij aandelen binnen thema’s die op de voorgrond zullen gaan treden tijdens de aanstaande jaren.

Alhoewel het niet altijd eenvoudig is om te identificeren welke trends het voortouw zullen nemen, hebben wij hieronder alvast een opsomming gemaakt van 5 belangrijke thema’s waarvan wij denken dat ze in de belangstelling zullen staan tijdens het nieuwe jaar 2022.

1. Electric Vehicles (EV’s)

Elektrische Voertuigen, beter gekend als EV’s, eisen steeds een belangrijkere rol op het wereldtoneel op in de zoektocht naar een meer milieuvriendelijke vervoersmethode. Heel wat bedrijven kondigden ondertussen al aan om in de komende jaren een hele omschakeling te maken van hun huidige wagenpark, dat vaak bestaat uit auto’s die op diesel of benzine rijden, naar een volledig elektrisch wagenpark. De verwachting bestaat dat de productie van EV’s verder zal worden opgedreven tot wel een vertienvoudiging tegen 2040. Tegen 2100 zouden voertuigen die gebruik maken van fossiele brandstoffen volledig uit het landschap weg te denken moeten zijn.

De toenemende populariteit van elektrische voertuigen vertaalt zich in een bredere golf van interesse in bedrijven die ermee in aanraking komen, maar achter de schermen wel essentiële rollen op zich nemen over de veiligheid, effectiviteit en ontwikkeling van de benodigde technologieën. Het gaat dus niet langer om bekende EV-namen als Tesla (TSLA), NIO (NIO) of Lucid Motors (LCID), maar ook bedrijven als Nvidia (NVDA), Fastned (FAST) of Intel (INTC) surfen mee op deze trend en spelen een belangrijke rol in het tot leven wekken van deze energievriendelijke transportmethode.

2. Artificial intelligence (AI)

Artificiële intelligentie is jaar op jaar meer vertegenwoordigd in zowel het bedrijfsleven als bij het gemiddelde gezin thuis. Door de omvang en het belang van dit soort technologie zou AI wel eens één van de meest invloedrijke thema’s van de 21e eeuw kunnen worden.

AI, of artificiële intelligentie, is het proces waarbij een machine of programma wordt gemaakt die menselijke cognitie nabootst. Naarmate deze AI-gedreven machines intelligenter worden, zullen ze ook in staat zijn dingen sneller en nauwkeuriger te doen dan mensen, wat op zijn beurt dan weer enorme gevolgen kan hebben voor elke bedrijfstak, van de financiële wereld tot en met de wetenschap of landbouw.

Dit maakt AI een zeer interessant thema voor beleggers en investeerders wereldwijd.

Alhoewel heel wat retailbeleggers al enige blootstelling in de portefeuille denken te hebben aan AI omdat ze beleggen in namen als Intel (INTC), waar AI maar een deel van de bedrijfswaarde omvat, zijn er nog andere toepassingsgebieden die gemakkelijk over het hoofd gezien worden. Heeft u al eens gedacht aan grote namen als Intuitive Surgical (ISRG) of Upstart Holding (UPST) om meer directe blootstelling op te bouwen aan AI binnen uw portefeuille?

Intuitive Surgical maakt al jaren gebruik van robotica bij chirurgische ingrepen en het beleggingsbedrijf van Upstart Holding is uitsluitend gespecialiseerd in investeringen die verband houden met onderzoeksprojecten op het gebied van artificiële intelligentie.

3. ESG Investing

De recente wereldwijde pandemie heeft geleid tot een hernieuwde belangstelling van beleggers, consumenten en werknemers voor bedrijven die belang hechten aan ESG-doelstellingen. Deze bedrijven zetten zich in om verder te denken dan simpelweg “winst maken” als hoofddoelstelling. Alhoewel winst nog steeds belangrijk blijft, gaan deze bedrijven een stapje verder en proberen ze via ESG-doelstellingen een positieve impact te hebben op gebied van Milieu, Maatschappij en Governance (ESG). Het verleden leert ons dat dit niet zo vanzelfsprekend is in een wereld waar de druk hoog ligt om op korte termijn goede en voor de investeerder lonende resultaten te halen. ESG-bewuste bedrijven brengen de duurzame en ethische manier waarop deze resultaten behaald moeten worden naar de voorgrond.

Tegenwoordig is investeren in sociaal bewuste bedrijven gelukkig kinderspel.

Door de steeds sneller groeiende vraag van beleggers die willen dat hun investeringen ook een bijdrage leveren aan de maatschappij of de planeet schieten nieuwe beleggingsmogelijkheden als paddestoelen uit de grond. Beleggen in ESG-bewuste bedrijven via Exchange-Traded Funds (ETF’s) is tegenwoordig erg populair.

In tegenstelling tot beleggen in fondsen bieden ETF’s vaak een hogere graad van diversificatie tegen slechts een fractie van de kostprijs. Een voorbeeld van een bekende ESG-gerelateerde ETF is de Amundi MSCI USA ESG Leaders Select ETF (SADU). Deze ETF is onder meer belegd in ESG-bewuste kwaliteitsaandelen waaronder Microsoft (MSFT), Walt Disney Co (DIS), Home Depot (HD) en Mastercard (MA).

4. Blockchain

Blockchaintechnologie heeft een toepassingsgebied dat heel wat breder is dan de meeste beleggers denken. Het heeft niet enkel te maken met cryptomunten als Bitcoin of Ethereum, maar kan ingezet worden in heel wat bedrijven uit verschillende sectoren en werelddelen.

Walmart (WMT) gebruikt blockchaintechnologie om te helpen bij de bestrijding van voedselziekten zoals E. coli. Door van hun leveranciers te eisen dat ze sourcing-gegevens in real-time uploaden, kunnen ze de traceerbaarheid verbeteren waardoor de veiligheid van een uitbraak bij een van de leveranciers gewaarborgd is.

Een ander voorbeeld is de financiële tak van General Electronics (GE) dat nu aan het onderzoeken is hoe de blockchaintechnologie kan helpen bij het stroomlijnen van transacties die worden gemaakt, alsook voor het bijhouden van energieverbruiksgegevens over verschillende sectoren.

5. Vastgoed

Voor wie op zoek is naar een manier om in vastgoed te investeren zonder daadwerkelijk zijn geld jaren vast te zetten in fysiek vastgoed, kunnen REITs de perfecte keuze zijn. Deze Real Estate Investment Trusts bieden aandelen aan die onderliggend bestaan uit een combinatie van verschillende vastgoedeigendommen en kunnen vaak een hoger rendement bieden doordat ze steeds een vaste inkomstenstroom hebben.

REITs zijn een geweldige manier om te investeren in de almaar groeiende vastgoedmarkt zonder in te boeten op het vlak van diversificatie. De bedrijven die deze REITs oprichten, hebben hun geld geïnvesteerd in vastgoed zoals appartementen, kantoorgebouwen en ziekenhuizen met andere complementaire activa zoals financiële kredietverstrekkers of managementbedrijven.

Enkele van de meest populaire REIT's zijn American Tower Corporation (AMT), Prologis (PLD) en CrownCastle (CCI).

Alle financiële instrumenten die hierboven in vetgedrukt vernoemd werden zijn verhandelbaar via MEXEM Europe. Koop en verkoop tegen lage kosten op een geavanceerd handelsplatform. Het team van MEXEM staat steeds voor u klaar in geval van vragen of opmerkingen. Bovenstaande informatie is geen beleggingsadvies dat door MEXEM verstrekt wordt, maar geeft uitsluitend het standpunt van het bedrijf over de besproken allicht populaire beleggingsthema’s voor 2022 weer.