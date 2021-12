Het inflatierisico verdampt door dalende grondstofprijzen

Het is allemaal een kwestie van vraag en aanbod, daalt de vraag naar olie, gas en de diverse grondstoffen dan volgt er een prijsdaling.

Bij olie en gas zie dat al aankomen, de fossiele brandstoffen zitten in het verdomhoekje vanwege de CO2 uitstoot die daar aan verbonden is en nieuwe energie doet steeds meer zijn intrede.



Zelf geloof ik niet zo in elektrische voertuigen gezien de grote hoeveelheid accu's die daar voor nodig zijn, de elektrische infrastructuur die niet geschikt is om miljoenen voertuigen van stroom te voorzien.



Alternatieve brandstoffen die niet vervuilen zoals kernenergie en waterstof komen steeds meer in beeld, bij waterstof nog volop in ontwikkeling om grote hoeveelheden te kunnen produceren, denk aan |Shell, Plug Power en vele andere bedrijven die daar volop mee bezig zijn.



Er moet nog veel gebeuren op energiegebied maar ook op het gebied van duurzaamheid is er werk aan de winkel.