Makelaars winnen Douche van Koets 2021

Tussen Sinterklaas en Kerst heb ik iets uit te delen: de dertiende Douche van Koets. Zoals ieder jaar heb ik weer tal van nominaties gekregen van lezers.

Het valt mij op dat het aantal reacties dit jaar het hoogst is geweest van alle jaren en daarbij zijn Saxo Bank en de makelaars het meest genomineerd door de lezers. Ik bedank iedereen voor zijn of haar reactie.

Drie reacties van lezers

Het was moeilijk kiezen maar ik heb er drie reacties uitgepikt.

Reactie 1 lezer IEX:

Ik zou graag de diverse pensioenaanbieders willen nomineren die een nep-duurzame pensioenopbouwrekening aanbieden, zoals bv Brand New Day (met een fonds dat gewoon in kolenmijnen, fossiel en diverse lobbybedrijven investeert, met een grote SGI-sticker erop)

Reactie 2 lezer IEX:

Saxo Bank

Onbegrijpelijk hoe ze Binck om zeep geholpen hebben en een niet-inventief platform voor normale beleggers geintroduceerd hebben waarbij bovendien vele functionaliteiten ontbreken. Siewert van Lienden

Zijn mondkapjesdeal met de overheid behoeft eigenlijk geen nadere toelichting. Zelfverrijking over de ruggen van mensen met gemeenschapsgeld opgehoest door de burgers. Mevrouw Kaag van D66

Vele mensen die op haar gestemd hebben voelen zich bedrogen omdat ze pas na de verkiezingen haar echte gezicht heeft laten zien.

Reactie 3 lezer IEX:

Makelaars

omdat deze zonder enig schromen zichzelf verrijken ten koste van de particulieren, gezien de krapte op de woningmarkt. AFM

vanwege wederom zonder kennis van zaken in de werkelijke wereld wetten en regels opleggen. Verzuimen om de makelaars onder toezicht te stellen net zoals de hypotheekbranche. DNB

die ondanks rapporten van deskundigen doorgaan met het nieuwe pensioenstelsel.

Zoals gewoonlijk blijft mijn top 3 beperkt tot Nederland. Er is in 2021 heel veel gebeurd. Net als in 2020 heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat het een zeer uitzonderlijk jaar is geworden.

Mijn top 3 is:

3. Kabinet

In 2019 was het kabinet met stip de winnaar. Dit jaar op nummer 3. Dit jaar heeft het volk gesproken (er zijn verkiezingen geweest), maar is er nog steeds geen kabinet. In Den Haag zijn de dames en heren alleen maar bezig met zichzelf en met een ander in een kwaad licht te zetten. Daaraan zie je dan ook terug hoe mensen tegenwoordig met elkaar omgaan. Helaas is het respect vaak ver te zoeken. Ik verwacht ook niet dat dit gaat veranderen.

2. DNB

Vorige week kon u in mijn column Eigen woning overhevelen naar box 3 is niet verstandig al lezen wat de gevolgen zijn als de huidige hypotheekrenteaftrek (box 1) wordt overgeheveld naar box 3. DNB en dan vooral Klaas Knot is daar een voorstander van. Deze persoon is ook een groot voorstander van het verplicht aflossen van de hypotheek. Wel raar dat hij in 2014 zelf een aflossingsvrije hypotheek heeft afgesloten.

1. Makelaars

In 2017 de winnaar en vorig jaar op nummer 2: de makelaars. Ik heb dit jaar diverse columns over de makelaars geschreven en bovendien meegewerkt aan het televisieprogramma Radar. Zij hadden met een geheime camera opnames gemaakt van tien NVM-makelaars die wel heel slecht hun werk doen.

De uitzending is ingeslagen als een bom. Kamerleden hebben vragen gesteld en willen dat er opgetreden gaat worden. Er zijn wat voorstellen gedaan, maar voorlopig is er nog niets veranderd. Ik kom nog steeds aankopende makelaars tegen die hun klanten adviseren om zonder ontbindende voorwaarden te kopen.

Ik kan niet anders dan concluderen dat veel makelaars totaal maling hebben aan de rest van Nederland. Het is voor het eerst in dertien jaar dat de Douche van Koets voor de tweede keer in dezelfde handen komt.

De voorgangers

Dit was het dertiende jaar van de Douche van Koets. Dit waren de genomineerden en winnaars (dikgedrukt) in de voorgaande jaren: