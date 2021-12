Slotcall: een grillige markt met InPost als grote verliezer

Wat misschien leuk is voor de podcast is om elke week het best presterende aandeel en slechts presterende aandeel te behandelen. En als je commitment wil dan zou je ook nog is wekelijks een poll kunnen houden hier welk aandeel de lezers/luisteraars denken dat het 't best gaat doen , en die te behandelen (edit. laatste misschien geen goed idee, vrees dan dat we het heel vaak over dezelfde drie aandelen gaan hebben).