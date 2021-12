Het duurzame-energiespeelveld ligt nog helemaal open

Beleggen is vooruitkijken, net als regeren. Apple, Amazon, Google, het valt allemaal onder web 2.0. De nieuwste trend is web 3.0; wat zich allemaal op de blockchain afspeelt. Dáár ligt de toekomst. Niet iedereen zal dat direct willen of kunnen zien, zoals de meesten van ons geen aandelen Amazon hebben gekocht in 2002 onder de 10$. Of aandelen Apple in 1997 toen het bedrijf nagenoeg failliet was en investeerders de terugkeer van Steve Jobs geeist hebben voordat zij ook maar een cent aan het noodleidende bedrijf wilden spenderen. De rest is geschiedenis.



De enige realistische vervanger voor fossiele energie is kernenergie, maar dat ligt gevoelig bij de halve hippies die de wereld besturen. Misschien dat China op enig moment erop overstapt waarna de rest geen keus meer zal hebben. Maw, dat duurt nog wel even en tot die tijd zullen de energieprijzen krankzinnig hoog blijven en de economie temperen.