Het duurzame-energiespeelveld ligt nog helemaal open

Ondanks een soort verkapte omzetwaarschuwing voor iPhones voor het lopende kwartaal, blijft Apple goed liggen. En de volgende mijlpaal is alweer in zicht: een marktwaarde van $3 biljoen. Het fonds is nu $2,872 miljard waard. Dat ziet u hieronder nog net niet in beeld (oranje), want dit is een maandgrafiek.

Ik neem het plaatje expres langer om u te tonen hoe het fonds van puur groeiaandeel onder wijlen Steve Jobs is uitgegroeid tot the best of two worlds: waarde- en groeiaandeel. Want waar u het als aandeelhouder onder Jobs puur van koerswinst moest hebben, verwent sinds 2011 zijn opvolger Tim Cook ons.

Zie die enorme aandeleninkoop en snelle dividendgroei maar. Voeg dat bij sterk merk, balans en management en dit aandeel is een no-brainer. ICT-revolutie, dotcom-hype en social media frenzy: Apple doorstond glansrijk alle stormen, vernieuwingen en historische afslagen des tijds. Gaf er zelfs mede vorm aan. Knap.

Net als collega-boomer-IT-bedrijf Microsoft staat het fonds fier overeind in het rijtje winnende nieuwkomers van zeg maar deze eeuw, in de breedste zin van het ICT-woord: Amazon, Alphabet, Meta, Tesla, Netflix, Nvidia, ach, waarom ook niet ASML, en noem er nog meer.



EV-kampioen

Zo'n vernieuwing deze eeuw is elektrisch rijden, met als grote kampioen pionier Tesla. En hoe - een paar weken terug gaf de CEO van VW schoorvoetend toe dat het bedrijf van Elon Musk nog altijd een flinke technologische voorspong heeft. Dat niet alleen, het bedrijf is net zo veel waard als de rest van de sector bij elkaar, fossiel en EV samen.

Net als Jobs vindt Musk dat u het als aandeelhouder maar zelf moet uitzoeken. Aandeleninkoop en dividend zijn wel de laatste van zijn zorgen. Zie het plaatje maar: het aantal aandelen is ook bijna verdubbeld sinds de beursgang. Zonder had de koers nu op hoeveel gestaan...? Ja, u betaalt Tesla's groei en expansie.

De koers is uw zoethoudertje. En het smaakte goed, de afgelopen jaren. De enige mensen die ik over Tesla hoor klagen, zijn degenen die een mooi ritje maakten, waarna de koers een nóg hogere versnelling inzette. Shorters hoor ik al lang niet meer, die zijn denk ik druk met het verkopen van hun boot.



(Royal Dutch) Shell

Morgen stemt de aandeelhoudersvergadering van nu nog Royal Dutch Shell over vertrek uit Nederland naar het VK en het skippen van adjectieven Royal en Dutch. Het energieconcern - wie nog van olie- en gasbedrijf of fossiele onderneming spreekt is af - verhuist onder meer om dividenbelastingregels.

Deze tweet is van eerder deze week: ja een paar decennia geleden was Shell ook een groeiaandeel met een heel mooi dividend, ofwel ook best of two worlds. Dat werd vervolgens eenzijdig dividend, dat intussen ook niet meer is wat het was, want nu moet Shell een heel nieuwe wereld betreden.

Ooit was het ook groeiaandeel... Stijger vd dag en vrijdag stemt aandeelhoudersvergadering #Shell voor vertrek uit NL. Dit is mn langste data, Shell verdiende gem bruto herbelegd sinds 1-1-1973 per jaar rond 11% voor aandeelhouders. #AEX pic.twitter.com/rVfELJzxqL — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 6, 2021

Maar is Shell ook een Apple of een Microsoft, in de zin dat het moeiteloos aansluit bij het nieuwe-energietijdperk en misschien wel een van de aanjagers en vernieuwers wordt? Ik heb de aandelen, ofwel ik heb daar alle vertrouwen in, maar heeft u daar vooral zelf een opinie over of positie op.

Pionieren

Eén ding valt mij erg op aan de nieuwe-energiesector: die kent nog geen Tesla, of wat ooit Apple en Microsoft waren. Geen kampioen die de richting wijst en een blockbuster-(groei)aandeel wordt.

Dit zijn de grootste fondsen uit de S&P Global Clean Energy Index (97 fondsen) - en niet één ervan is Nederlands.

De grootste fondsen, Enphase en Vestas, zijn ieder $30 miljard waard. Iberdrola het dubbele, maar is vooral een gasbedrijf. Dat is Shell ook, maar dat zit (en mag?) dan weer niet in deze index. Wat dacht u van Tesla met zijn batterijen? Ik ken de indexregels niet en de grenzen zijn vaak vaag.

Het is sowieso een allegaartje aan nieuwe-energievormen. We weten dé energiebron van de toekomst simpelweg nog niet - als het er al één wordt - en dus is het nog volop pionieren. Dat blijkt ook uit die index: er zijn geen bedrijven die dik verdienen en en een gestaag groeiende (vrije) kasstroom hebben.

En de koers? Het is maar welk timeframe u neemt, maar zeker herbelegd doet fossiel het nu heel wat beter dan de nieuwkomers. Dat is andere koek dan de auto-industrie met die veel en veel hogere waarderingen voor de pure play-elektrieken, die het ook veel beter doen op de beurs dan de oudjes.



Kinderschoenen

De directe aanleiding voor het vertrek van Shell uit ons land is het superdividend van $9,5 miljard, dat Shell uitkeert uit de verkoop van de Amerikaanse activiteiten. Dat investeert het bedrijf niet, want het ziet geen mogelijkheden. Daar kunt u het moreel mee oneens zijn, maar laat het rekenwerk maar aan Shell over.

Het heeft tentakels in alle sectoren en ontwikkelingen, maar ziet gewoon nog geen verdienmogelijkheden. En dus doet Shell het niet. Mij zegt dit alles over de nieuwe-energiesector dat die gewoon nog echt in de kinderschoenen staat, ondanks een track record van decennia.

Vergeet ook niet dat het ook 100 jaar duurde voor het olietijdperk tot volledige wasdom kwam. En dat is het probleem: van de politiek en bij ons zelfs het hele publieke domein moet het allemaal van vandaag op morgen gebeuren en met subsidies regelen we dat wel even. Inefficiënt, en dan gebeurt er dit:

WTF? German Power Price on the way to €200/MWh. pic.twitter.com/y9JuehYlLY — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 9, 2021

En zo ligt het energiespeelveld nog helemaal open en wie de nieuwe kampioen weet, kan heel rijk worden, want die kan de waarde van Apple verpulveren. Nog deze eeuw waren ExxonMobil en Shell de grootste beursbedrijven ter wereld, want energie is zo ongeveer de grootste sector van allemaal.

ExxonMobil en Shell kunnen zelfs opnieuw kampioen worden, als ze bij de pinken zijn. Want zij hebben de cash flow (uit olie en gas) om te investeren en dat hebben de renewables niet. We wachten af of Big Oil een Apple of een Microsoft blijkt, of toch meer een IBM - een bedrijf dat dan wel Dividend Aristocrat is geworden.