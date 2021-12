De AEX-indicatie is +0,5% aan de stierenkant van 800. Het is zowaar een keer rustig, beheerst en behapbaar voorbeurs. Er is weinig beweging en geen gierend nieuws.

Europese futures openen een paar tienden hoger

Wall Street deed het prima en Azië staat er nu ook kerstgroen bij

De dollar stijgt nipt naar 1,133

De EU rentes zakken wel twee basispunten, de Amerikaanse eentje

Goud en olie staan net hoger

Crypto is de grootste daler, bitcoin staat weer onder $50.000

Nu trekt u natuurlijk ook onwillekeurig met uw ogen de lijntjes door en eerlijk zeggen wie van u ook aan kerst-all-time highs zit te denken...? Let wel, Mr. Market doet nóóit aan verzoekjes (en feestdagen). Hier ziet u de AEX en de S&P 500. De laatste heeft de top meer binnen bereik, want gedaalde dollar.



Zei ik rustig? De volatiliteit - hier de CBOE VIX-index - is weer onder de welbekende 20-grens gezakt, ofwel het wordt kalmer en dat kan er ook op duiden dat de markten nu op hun gemak richting jaareinde kabbelen. Maar goed, u weet hoe het werkt, één gillende headline en daar gaan we weer.



Cryptonieuws, maar dan anders. Liefst zes CEO's getuigden gisteren voor het eerst voor het Congres en vragen dringend om regelgeving. Zo meer in dit blog:

We're not the Wild West — but give us clearer rules of the road: This was message to Congress from heads of 6 crypto comps. Never before have crypto execs been hauled to Washington like this. It was highest-profile attempt by the industry to plead its case https://t.co/0MLitG6Cvp pic.twitter.com/jsoto3Yn9p — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 8, 2021

Overnamenieuws op het Damrak, Lucas Bols neemt het Amerikaanse Tequila Partida over... met een aandelenuitgifte? Ja, maar hoe en wat precies? Het is mij even niet zo snel duidelijk.



De opening dan en zowaar geen fratsen te zien:



De rentes:



Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met NSI-nieuws en ABN Amro dat zijn bekende Amsterdamse hoofdkantoor verkoopt voor €765 miljoen. De Chinese inflatie over november komt uit op 2,3% (CPI) en 12,9% (PPI) YoY:

07:51 Lucas Bols neemt Tequila Partida over

07:26 L'Oreal neemt Youth to the People over

07:25 NSI verlengt krediet

07:09 Sterke stijging Chinese producentenprijzen neemt iets af

07:08 Bijna 268 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

07:07 Scherpe stijging Chinese inflatie

07:05 Europese beurzen openen vlak

08 dec GameStop duikt dieper in rode cijfers

08 dec Beursupdate: AEX op Wall Street

08 dec Wall Street hoger gesloten

08 dec ABN AMRO verkoopt hoofdkantoor aan Victory Group

08 dec Olieprijs hoger gesloten

08 dec Wall Street koerst af op licht hoger slot

08 dec Europese beurzen lager gesloten

08 dec Damrak consolideert

Deze komt erbij, wel netjes melden. Boete van €250.000 voor een Brits huis.

22:00 Oracle - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Broadcom - Cijfers vierde kwartaal (VS)

03:30 Inflatie - November (Chi)

08:00 Handelsbalans - Oktober (Dld)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Groothandelsvoorraden - Oktober (VS)

Kaisa is suspended en Evergrande doet +4,6%. Tencent dan ook nog maar, +1,1%:

The lack of payment puts Kaisa on the brink of becoming the second major Chinese developer to renege on debt obligations this week. Here's the latest on the debt crisis facing China's real-estate firms. https://t.co/wb91N2XCrK — Bloomberg Markets (@markets) December 9, 2021

Credit Suisse laat er geen gras over groeien:

China stocks face delisting risks in the U.S. — investors should hedge their bets, Credit Suisse says https://t.co/08iomICCkO — CNBC (@CNBC) December 9, 2021

Gemist:

Top executives from six major cryptocurrency companies including Coinbase and Circle urged U.S. Congress to provide clearer rules for the booming $3 trillion industry, but warned that overly tough restrictions would push it overseas https://t.co/fJzZVptoO4 1/4 pic.twitter.com/qieZ8RMhuS — Reuters Business (@ReutersBiz) December 8, 2021

Hier beeld:

LIVE: Crypto executives continue to testify before Congress as the House weighs new rules and regulations https://t.co/2bq817odL4 — Bloomberg TV (@BloombergTV) December 8, 2021

-3,3%:

GameStop shares fall as video game retailer reports widening losses in third quarter https://t.co/PULfHtdTwb — CNBC (@CNBC) December 8, 2021

Lekker dan die Energiewende:

WTF? German Power Price on the way to €200/MWh. pic.twitter.com/y9JuehYlLY — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 9, 2021

Deze sluit er naadloos op aan:

Hij doet het:

Australia switches on Victoria Big Battery powered by Tesla Megapacks https://t.co/pTgZvnGQpa — CNBC (@CNBC) December 8, 2021

Niet nieuw, maar wel openlijk en op een gevoelig moment:

Hé, is t niet voor eerst dat hoge #ECB functionaris dit toegeeft? Vastgoed, aandelen, obligaties, commodities, crypto, schilderijen Rembrandt etc https://t.co/Sqr6NBWIQT — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 8, 2021

De oude board is weg:

From @Breakingviews: Alibaba's latest management shakeup heralds a new era for the company, @mak_robyn says pic.twitter.com/9PYbDaDnqa — Reuters Business (@ReutersBiz) December 8, 2021

Oh jee:

U.S. told Deutsche Bank that it may have violated criminal settlement -WSJ https://t.co/sp8ezG1BIJ pic.twitter.com/YZLx1lKvEG — Reuters Business (@ReutersBiz) December 9, 2021

Gaat het ervan komen dan?

De 65-plussers raken gemiddeld 8% van hun inkomen kwijt als de eigen woning als vermogen wordt belast. Jongeren worden juist het meest geraakt door het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Doorrekening @EIBnl @ytekedejong https://t.co/XOsHMFQ486 — DFT (@dft) December 9, 2021

Doen?

Volkswagen is still considering a possible initial public offering of its luxury car brand Porsche, as it looks to raise funds for a costly shift towards electric vehicles. Read more https://t.co/5joc1CKwOG pic.twitter.com/fXodgeTbvF — Reuters Business (@ReutersBiz) December 9, 2021

Slavenarbeid?

Car manufacturers like Tesla are embracing cobalt-free batteries. While the metal increases battery life and energy density, cobalt is expensive, making up 30% of an EV's total cost. Why else are tech companies and start-ups working to eliminate cobalt? https://t.co/sSPwRqedyl pic.twitter.com/HJSZxVFX7u — CNBC (@CNBC) December 9, 2021

