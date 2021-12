Lange termijn in orde

De aandelenbeurzen laten al enkele weken een zeer volatiel koersverloop zien. Forse dalingen worden afgewisseld met sterke oplevingen waarbij de AEX-index afgelopen dinsdag zelfs de grootste dagwinst van het jaar wist neer te zetten.

De beurzen hebben sinds sinds medio november een flinke correctie laten zien en zijn inmiddels weer sterk hersteld. De schade op langere termijn is hierdoor beperkt gebleven en vooralsnog zijn de meeste stijgende trends intact. Ik maak een rondje langs de Europese beurzen.

AEX-index

De Nederlandse beurs heeft de afgelopen weken een flinke terugval laten zien en is daardoor teruggezakt onder de voorgaande koerstop. De stijgende fase heeft hierdoor wat aan kracht verloren.

Zolang het patroon van hogere toppen en bodems echter intact is, blijven we opwaarts kijken. Ook de 200-dagenlijn beweegt nog mooi omhoog, wat het positieve langetermijnbeeld bevestigt. We handhaven ons koersdoel op 840 punten, al zal dit in een rustiger tempo worden opgezocht dan begin november verwacht.

Bel 20-index

De beurs van Brussel (Bel 20-index) heeft de stijgende trend even stilgelegd en beweegt de laatste maanden per saldo meer zijwaarts. De-index laat binnen de stijgende trend een consolidatiefase zien boven de steun rond 4.059 punten en de 200-dagenlijn.

Zolang de index hierboven weet te blijven en het patroon van hogere toppen en bodems intact weet te laten, mogen op termijn weer hogere koersen worden verwacht. We handhaven het langetermijn-koersdoel op de top van 2007 rond 4.759 punten.

CAC 40-index

Van de Europese beursen ligt de Franse beurs er het sterkst bij. Het patroon van hogere toppen is nog mooi intact en lijkt de komende periode te kunnen worden voortgezet.

De stijgende trend wordt ondersteund door de mooi oplopende indicatoren die de sterke technische conditie bevestigen. De Franse beurs heeft een berekend koersdoel van 7.500 punten. Pas onder de bodem van eind september rond 6.389 loopt het technisch beeld wat schade op.

DAX-index

De Duitse beurs weet even niet te overtuigen. Per saldo is de index vanaf mei dit jaar niet meer veel opgeschoten en is de stijgende fase stil komen te liggen. De index lijkt wel wat steun te vinden rond het 200-daags gemiddelde, dat nog altijd opwaarts is gericht.

Pas wanneer de Duitse beurs overtuigend weet op te veren en boven de laatste top weet te breken, kan de oude stijgende fase worden hervat. Indien het zijwaartse koersverloop wordt voortgezet, moet de steun rond 14.816 punten goed in de gaten worden gehouden. Een doorbraak onder dit niveau zou nieuwe verkoopdruk kunnen uitlokken.