AEX doet haasje-over 800 en het blijft nog lang onrustig

Vinger opsteken - al dan niet een vette - wie dit was. TomTom vandaag, Het is de meest opmerkelijke daggrafiek op het Damrak vandaag. Er is geen nieuws.

Of is dat de AEX zelf die haasje-over met 800 doet Het begon leuk vandaan, maar daarna helaas een wegtrekkertje. Nee, we zoeven niet in één keer door naar all time 829,66.

In ieder geval was het weer een volatiel dagje in Amsterdam. De AEX kleurt groen en rood vandaag, de financials stonden even heel slecht, maar trokken bij, bij de chippers was het andersom, maar Just Eat Takeaway stond en staat hele dag bovenaan. Bodemvorming...? Zeg het maar.

En dan verdwijnt nog deze maand ASR uit de AEX en komt Universal Music Group (UMG) er in. U ziet het, de swing zat er desondanks niet echt in vandaag.

Dat de markten terugvallen na een sterke stijging zoals gisteren is niet zo raar. Voeg dat bij die volatiliteit en dan kan er veel op een dag. U mag er van alles bijslepen als omikron en misschien ECB quotes, maar ik kan dat allemaal niet plaatsen in relatie tot de wiebelkoersen - laat staan bewijzen.

Marktbreed vind ik de dalende dollar - 1,133 alweer - en de aantrekkende rentes nog het meest opvallend. Verder kleuren alle indices bescheiden tot behoorlijk rood, liggen commodities en crypto goed.

Te laat geklokt om de stijgingen in beeld te brengen, maar gisteren stond er bij de Duitse rente nog -0,37% en bij ons -0,24%. Het verschil kan u zelf berekenen. Joe.

Beursplein 5

Ik kijk over de Chinese Muur op de IEX burelen, welke Nederlandse aandelen mijn collega's van de beleggersdesk vandaag naar kijken. ASR verdwijnt dus uit de AEX, maar NN is er nog. Daarom vind ik het zelf wat minder erg van ASR. Aegon is meer onderscheidend (en ook risicovoller):

Nieuw pensioenstelsel biedt kansen voor NN Group #NNGroup https://t.co/VfpjO13WZu — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 8, 2021

En deze nog, de stijger van de dag.

Zijn er verder nog fondsen die opvallend bewegen? Genoeg, maar er valt weinig te duiden, uit te leggen of te verklaren. Bijna geen nieuws, volatiliteit, niet al te veel volume en dan kan er zomaar iets of veel gebeuren.

Adyen is een opvallende stijger, want verder ligt tech niet zo goed: zie ASML, ASMI, Besi, Prosus en CN.com maart

IMCD blijft mij verbazen

Knap dat Philips op een dalingsdag stijgt?

Heineken is daler van de dag, net als ABInBev in Brussel. Er is geen nieuws

Waar komt Eurocommercial vandaan?

Uitgerekend Flow Traders ligt vlak, als iedereen beweegt

PostNL begint ook te zwijaartsen?

Alfen begint iets met de koers rond €85 te krijgen?

Accell beweegt moeizaam in eigen grafiek

Verhip, wij zijn daler van de dag. Nou, ik zal nog eens een slot call schrijven...

