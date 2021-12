SPAC & bonen: dertien saaiste grafieken op het Damrak óóit

SPAC en bonen: flauw, maar ik kan er niks anders van maken. Een van de buzz words vorig en dit jaar is SPAC, de Special Purpose Acquisition Company. Simpel gezegd: een lege beursnotering, waar uiteindelijk - dat is het idee en de hoop - een echt bedrijf in wordt geschoven en dan is het kassa voor de stakeholders.

Het is deze jaren echt een hype. Er zijn er ik-weet-niet-hoeveel naar de beurs gekomen en af en toe leest u dat er eentje wordt opgevuld. Zoals vandaag. Mooie naam! In de opruiming en dan toch nog hele ribben uit mijn lijf, ik heb me zelf ook wel eens op Zegna-pakken getrakteerd.

From @Breakingviews: Italian suit-maker Zegna secured an extra $125 million in funding ahead of a merger with a blank-check firm. It stands in contrast with BuzzFeed’s recent SPAC deal, says @jennifersaba pic.twitter.com/JmiGGJPOLu — Reuters Business (@ReutersBiz) December 8, 2021

IEX is zoveel jaar geleden ook in zo'n notering geschoven: dat was ooit Witte Molen en daarvoor nog meer namen, weet u nog...? Blank-check firm is inderdaad ook een benaming voor deze fondsen, of lege beurshulzen. En over blank gesproken zeg, mijn hemel...

A year ago we witnessed an insatiable demand for SPACs amongst individual investors who believed that this was a way to get into pre-IPO companies. This chart is our reminder that the market rarely leaves free money laying around. pic.twitter.com/DMi8HDOQET — Bill Mann (@TMFOtter) December 7, 2021

Hoe vergaat het dan de SPAC's op het Damrak? Euronext Amsterdam afficheert zich zelfs als SPAC Capital Europa. Inderdaad komen buitenlanders graag naar onze beurs voor zo'n notering. Als ik goed heb geselecteerd en gezocht zijn dit ze alle dertien. Helaas kan ik er geen Alle Dertien Goed van maken.

Ik geef ze consequent allemaal en daarmee is de dit de meest zinloze grafiekenoefening die ik ooit heb gemaakt. Het goede nieuws is dat u geen koersdecepties zoals in de VS tegen komt. Het mindere is dat bij de meeste amper sprake is van een koers. Er is meestal geen of nihil omzet en beweging.

Zelfs als u denkt: ik koop ze gewoon voor de gein en de gok allemaal voor de je-weet-maar-nooit dobbel, is het nog een hele toer om in de lege boeken uw weg en juiste prijs te vinden. In tegenstelling tot New York gezien is er hier niet echt handel in die SPAC's ontstaan.

'Lege notering, lege koers' is misschien de beste omschrijving. Of - zoals ik dit blog begin - de SPAC's doen op het Damrak voor SPAC en bonen mee. Omdat dit stukje toch een keer moet worden gemaakt, hier komen ze allemaal. Het zijn standaard high-low bar-charts plus omzet. Val onderweg niet in slaap.

EPIC Acquisition Corp:



SPEAR Investments I:



European Healthcare Acquisition & Growth Company:



Disruptive Capital Acquisition Company:



Energy Transition Partners:



VAM Investments SPAC:



Odyssey Acquisition:



Het is wel een heel mooie naam, Pegasus Entrepreneurial Acquisition Company Europe:



Climate Transition Capital Acquisition 1:



Crystal Peak Acquisition:



Hedosophia European Growth:



European FinTech IPO Company (EFIC):



ESG Core Investments:



Dutch Star Companies TWO: