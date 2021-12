AEX is wat opgekrabbeld, maar hoge omzetten ontbreken

Bericht delen via:

Het neerwaartse patroon van de AEX is verlaten. Maar het omzetprofiel van de Nederlandse beurs blijft achter.

Nu de AEX uit de correctieve fase van de afgelopen elf sessies is gebroken, lijkt de ergste kou uit de lucht. Ook is de eerste gap op de AEX-grafiek gevuld. Deze lag tussen 793 en 798 punten.

Kwaliteitsindicatoren zijn nog niet gedraaid

Nu een mogelijke bodem wordt gelegd, zijn de kwaliteitsindicatoren van belang. Maar die zijn nog niet gedraaid. De A/D-ratio, die ik onlangs nog heb besproken, geeft nog geen verbetering in het draagvlak aan.

De moneyflow-indicator wijst er bovendien niet op dat er nieuwe inkomende geldstromen op gang zijn gekomen.

De voorlopig conclusie dat de ergste kou uit de lucht is, moet dus nog bevestigd worden door een duurzame draai op kwaliteitsindicatoren.

Vooralsnog ga ik uit van een meer zijwaarts, mogelijk volatiel, verloop. Ook de buren slaan een eerste paaltje voor een bodem, maar de trend is nog niet duidelijk opwaarts gedraaid.

Vandaag bespreek ik de AEX-, DAX en Bel 20-index. Van de kwaliteitsindicatoren neem ik deze keer de moneyflow indicator onder de loep.

Nederlandse beurs laat tussentijds herstel zien

De AEX-index heeft in een zeer krachtige opleving de correctieve fase achter zich gelaten. De Nederlandse beurs heeft hiermee het korte termijn patroontje met lagere toppen gebroken.

De steun is verhoogd naar 769,14 punten (de bodem van 3 december). De tweede steun van 751,06 punten (de bodem van 8 oktober) is niet in gevaar geweest. Nog niet alle zorgen zijn uit de markt.

Voor een nieuwe verbetering is een doorbraak boven de tweede gap (paarse horizontale lijntjes) noodzakelijk. Daarna kan de AEX opstomen naar de weerstand van 829,66 punten (gevormd op 18 november).

Wat nog ontbreekt is een eerste duidelijke hogere bodem.





DAX index in Frankfurt verbreekt het patroon met lagere toppen

De DAX maakt een opwaartse draai nu de correctieve fase aan de bovenkant verlaten.

In de eerdere correctie was de DAX-index onder de toppen van augustus en september rond 16.000 punten gezakt. Deze zogenaamde 'false move' heeft de eerdere verbetering. geneutraliseerd.

We verwachten een consolidatie boven de steun van 14.816,35 punten (de bodem van 13 mei). Weerstand ligt rond 16.290,19 punten (de top van 18 november).

Beurs van Brussel weet vanaf de steun 4.053,64 op te veren

De Bel 20-index verbetert nu de korte termijn dalende fase wordt gebroken. Deze index laat afgezien hiervan bewegingen zien boven de steun van 4.053,64 punten (de bodem van 7 juni).

Voor een volgende verbetering is een doorbraak boven de weerstand van 4.413,91 punten (gevormd op 5 november) noodzakelijk.

Bij een daling onder de steun van 4.053,64 punten (de bodem van 7 juni) verzwakt het beeld.



Uitstroom van kapitaal op de Nederlandse beurs nog niet ten einde

De Nederlandse moneyflow is hard gedaald, wat op een kapitaalvlucht wijst.

Op langere termijn geeft het zijwaartse verloop aan dat de in- en uitstroom van kapitaal op de Nederlandse beurs in evenwicht is.