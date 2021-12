Slotcall: Tech is volledig gedraaid tijdens de beste beursdag van het jaar

Op het Damrak startte Galapagos (+6%) vanochtend op pole position. Kempen acht het aandeel weer koopwaardig. Uiteindelijk waren het twee chippers en IMCD (+7,6%) die als de grootste winnaars over de streep kwamen. Beurzen werden versierd met knalgroene cijfers. Zo sloot de AEX met een forse plus van 3,5%. Daarmee is het de beste beursdag van de index in 2021. Waar deze plotse stijging precies vandaan komt is me een raadsel.

Techaandelen gingen nog maar kort geleden flink omlaag na uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell. Hij zei de inflatie voortaan niet meer als 'tijdelijk' te beschrijven. Veel beleggers waren waakzaam voor een eventuele renteverhoging die zou kunnen volgen. Na de enorme stijging van vandaag lijkt het sentiment rondom deze aandelen volledig te zijn gedraaid. De verliezen die gemaakt werden na de woorden van Powell zijn na vandaag bijna volledig goed gemaakt.

Deze heuglijke dag wordt dan ook onderstreept door een Duitse ZEW-index die met 29,9 in december minder hard daalde dan op voorhand gedacht. Economen rekenden erop dat de index die het economisch sentiment in Duitsland tot 25,1 zou dalen, maar dat gebeurde dus niet. Vorige maand noteerde de index nog 31,7. Buiten de ZEW-index valt er vandaag weinig macro-economisch nieuws te melden.

Cryptoland komt op adem

Ook in cryptoland is herstel te zien. Bitcoin (+0,9%) steekt met z’n kop weer boven de $50.000. Vanuit technisch oogpunt ziet het er minder mooi uit. “Het technisch plaatje van bitcoin heeft door de recente koersval serieuze schade opgelopen. Eerder was de cryptovaluta al teruggezakt onder de weerstand van de oude all-time high van eerder dit jaar, waarmee de eerdere uitbraak ongedaan is gemaakt. Nu is echter ook de opgaande fase van de afgelopen maanden afgebroken. Hiermee lijkt de lange termijn opgaande fase voorlopig tot stilstand te zijn gekomen”, schrijft technisch analist Wouter Slot in zijn technische analyse van bitcoin.

ASR gaat aandeelhouders belonen

ASR (+1,6%) verrast met een dividendverhoging van tenminste 18% tot €2,40 per aandeel. Tevens voert ASR vanaf volgend jaar een progressief dividend in. De nieuwe doelstelling is dat het dividend de komende jaren stijgt in the low-to-mid single digits. “In andere woorden: een stijging van circa 2 tot 5% per jaar”, legt analist Niels Koerts uit in zijn analyse van ASR.

“De verzekeraar is nog niet klaar met het geven van cadeautjes, want het aandeleninkoopprogramma wordt ook stevig opgevoerd. De laatste jaren kocht ASR jaarlijks voor €75 miljoen aan eigen aandelen in. Vanaf volgend jaar gaat dit bedrag met €25 miljoen omhoog tot €100 miljoen”, schrijft Koerts. “De huidige market cap bedraagt €5,4 miljard, waarmee de buyback yield uitkomt op 1,9%. Er stroomt dus zo'n 8% in de richting van de aandeelhouders.”

Intel kan achterstand deels wegwerken

Techaandelenanalist Paul Weeteling wierp een blik op Intel. Het concern doet volgens de analist de een goed getimede zet met de beursgang van Mobileye. De waarde van deze kansrijke dochter wordt hiermee blootgelegd. “Op het gebied van de meest geavanceerde chipproductieprocessen liggen de Amerikanen echter nog altijd straatlengtes achter op TSMC”, benadrukt hij. Met vers kapitaal uit de beursgang heeft Intel meer kans de achterstand deels in te lopen. Dit kan bij succes zowel de groei als de winstgevendheid fors stuwen. Wat dit met het advies en koersdoel van Intel doet, leest u hieronder.

Rentes

Licht dalende rentes. De Nederlandse tienjaarsrente komt na een daling van één basispunt uit op -0,24%.

Brede markt

De AEX (+3,5%) presteerde vandaag beter dan Frankrijk (+2,9%) en Duitsland (+2,9%) die het beide ook voortreffelijk deden.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 22,2 punten.

Wall Street koerst vooralsnog ook uitstekend: S&P 500 (+2,1%), Dow 30 (+1,5%) en de Nasdaq (+2,9%).

De euro daalt 0,3% en noteert nu 1,125 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,5%) en zilver (+0,9%) klimmen.

Olie: WTI (+4%) en Brent (+3,2%) stijgen.

Bitcoin (+0,9%) stijgt.

Het Damrak:

Samen met anderen heeft Prosus (+6,4%) $175 miljoen in Every Company geïnvesteerd, een Amerikaans biotechbedrijf in eiwitten. Hoeveel Prosus precies investeerde is niet bekend gemaakt.

(+6,4%) $175 miljoen in Every Company geïnvesteerd, een Amerikaans biotechbedrijf in eiwitten. Hoeveel Prosus precies investeerde is niet bekend gemaakt. De chippers dede het vandaag uitstekend: ASMI (+8,6%) is de grootste stijger van de dag. Plek twee gaat naar ASML (+8,3%) en Besi (+7,2%) deed het ook zeker niet slecht.

(+8,6%) is de grootste stijger van de dag. Plek twee gaat naar (+8,3%) en (+7,2%) deed het ook zeker niet slecht. KPN (+0,7%) heeft Gerard van de Aast aangesteld als nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen.

(+0,7%) heeft Gerard van de Aast aangesteld als nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen. Kempen heeft weer eens een blik geworpen op Galapagos (+6%). Hoewel het koersdoel even verfrist moest worden en daarbij naar beneden werd bijgesteld naar €67, acht Kempen het bedrijf daarmee op dit moment wel koopwaardig.

(+6%). Hoewel het koersdoel even verfrist moest worden en daarbij naar beneden werd bijgesteld naar €67, acht Kempen het bedrijf daarmee op dit moment wel koopwaardig. Ondertussen heeft JPMorgan Cazenove OCI (+5,2%) op de kooplijst geplaatst. Het koopadvies gaat gepaard met een koersdoel dat is opgekrikt tot €30.

(+5,2%) op de kooplijst geplaatst. Het koopadvies gaat gepaard met een koersdoel dat is opgekrikt tot €30. Heijmans (+2,1%) heeft samen met Dura Vermeer, Versluys Groep en participatiemaatschappij GLBN een tweederde belang genomen in Millenaar & van Schaik Transport.

Adviezen

JDE Peet's: naar €38 van €37 en kopen - Kepler Cheuvreux

ASR: naar €50 van €36 en kopen - Bank of America

ASR: naar €52 van €41 en kopen - ABN Amro

OCI: naar €30 van €25 en verhoogd naar kopen - JPMorgan Cazenove

Galapagos: naar €67 van €80 en verhoogd naar kopen - Kempen

Ackermans & Van Haaren: koopadvies afgegeven - IEX

Agenda woensdag 8 december 2021

00:50 Economische groei - Derde kwartaal def. (Jap)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - November (VS)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

13:00 Campbell Soup - Cijfers eerste kwartaal (VS)

16:00 Vacatures - Oktober (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

22:00 GameStop - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Oracle - Cijfers tweede kwartaal (VS)