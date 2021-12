Ziet er stralend uit voorbeurs, let op tech en volop nieuws weer

Ook goedemorgen zeg. De AEX indicatie is - technologie? - +1,4% en dat is nodig ook, want de inflatie rookt intussen ons geld volkomen uit.

Hier onze consumentenprijzen over november. Zeg maar hoe transitory het is.

De inflatie in november van 5,2 procent was de hoogste na september 1982.https://t.co/ctETWMpGAW pic.twitter.com/J1tYJ2J3m4 — CBS (@statistiekcbs) December 7, 2021

Die omikron Covid-19 variant kan wel eens meevallen en volgens de networks zette dit gisteren Wall Street flink hoger. We gaan zien of we de daling, die eigenlijk amper die naam mag hebben, maar wel de heftigste van dit jaar is, alweer hebben gehad.

Azië en alle futures staan hoger

Meest opvallend nu: de rentes staan vier (EU) en twee basispunten hoger (VS)

De dollar daalt tot 1,129

Olie en goud doen mee

Crypto herstelt ook, bitcoin staat weer boven $50.000

Het nieuws nu, ASR heeft een strategie-update met aangescherpte doelstelling en aandeelhouders-return. De verzekeraar trekt zich ook terug uit fossiele beleggingen.

Het nieuws uit China is dat het land een begin maakt met de herstructurering van Evergrande (+1,1%). Een begin ja, want dit is nog niet de big one. De centrale bank versoepelt. Overigens dreigt een onmiddellijk faillissement, want couponbetalingen zijn er niet meer bij. Citaat CNBC:

Evergrande is set to forge ahead into a restructuring that would include all of its offshore public bonds and private debt, according to analysts.

The troubled real estate developer, snowed under by $300 billion of liabilities, also said Tuesday that it’s setting up a risk management committee, which will play a role in mitigating and eliminating future risks for the firm.

Evergrande set for restructuring, with no word on first formal default https://t.co/UmfR2vo8cU — CNBC (@CNBC) December 7, 2021

Vastgoedfonds dekt de lading alleen niet helemaal. Het bedrijf doet alles waar het zin heeft?

De opening ziet er stralend uit:

De rentes tikken flink omhoog:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met een bescheiden overname van IMCD in China, Prosus investeert en de handelsvolumes van Euronext. Prosus fans opgelet, Tencent staat+2,6% in Hong Kong.

Nvidia -6,5% gisteren:

WATCH: Wall Street's major averages closed higher with inflation resistant stocks leading the way. The Nasdaq lagged the Dow and S&P 500's gains, facing early headwinds from chipmakers mainly due to a slide in Nvidia https://t.co/DfUGqRn1H0 pic.twitter.com/nUejeaGFaH — Reuters Business (@ReutersBiz) December 7, 2021

Dit heet de trigger voor de rally te zijn:

Omicron is spreading – but experts are cautiously optimistic that the Covid variant may be less severe. @megtirrell has the latest details. pic.twitter.com/Yj49FwBA2a — The News with Shepard Smith (@thenewsoncnbc) December 7, 2021

Alibaba +10,4%:

WATCH: Alibaba will form two new units, international digital commerce and China digital commerce, which it said was part of efforts to become more agile and accelerate growth https://t.co/gVu05YWrlV pic.twitter.com/3Zh7dSWPKb — Reuters Business (@ReutersBiz) December 6, 2021

Tesla sloot gisteren -0,5%, maar er zal ook eens een dag niks zijn:

The U.S. Securities and Exchange Commission disclosed a Tesla probe in response to a Freedom of Information Act request by Steven Henkes, a former Tesla field quality manager, who filed a whistleblower complaint on solar panel systems in 2019 https://t.co/s3oxw1vgse pic.twitter.com/J8Oz1yqWPj — Reuters Business (@ReutersBiz) December 7, 2021

Als 'm dit al was:

The S&P 500's 5% pullback from the high on Nov 22 to last Friday's low was the 26th correction >5% since March 2009...https://t.co/YK4ipH5k1Shttps://t.co/dIiEGsZBMR pic.twitter.com/IZ1IS5ZgzW — Charlie Bilello (@charliebilello) December 6, 2021

Over duurzaam gesproken:

Just to put things into perspective: Carbon Price has hit fresh ATH at €81.65 per metric tons. #Carbon has risen almost 150% this year. pic.twitter.com/856nyTDiZe — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 7, 2021

Haar Ark Innovation ETF staat -23,7% dit jaar:

NEW: The world's relentless demand for chips is bringing deadly consequences.



Read The Big Take ?? https://t.co/J45c4uakwi — Bloomberg Markets (@markets) December 7, 2021

Zie de koersen van de feesten- en partijenaandelen van vorig jaar en u weet genoeg:

Individual investors, who reaped eye-popping returns that made some pros chuckle earlier this year, are facing a moment of reckoning https://t.co/IL1tTTgbGU — Bloomberg Markets (@markets) December 6, 2021

Veel plezier en succes vandaag.