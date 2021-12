Helaas, Just Eat Take Away bederft weer de eetlust

Het is misschien niet eens zozeer het advies zelf, maar wel de tekst. Bernstein ziet gewoon niet zoveel meer in het aandeel, toch?



Dit lijkt de trigger vandaag voor weer een koerszeperd van Just Eat Takeway. De koers valt nu zelfs aan de onderkant uit het neergaande trendkanaal sinds oktober vorig jaar. Raken de verkopers eindelijk een keer op? De volumes lopen inderdaad op en dit kan op óf de bodembel óf het uitkotsmoment duiden, maar u hebt nul zekerheid.



Dat vind ik zelf het lollige aan Nederland. Intussen vertelt namelijk het halve forum én Twitter CEO Jitse Groen wel even wat hij wel en niet moet doen om de koers uit het moeras te trekken. Want een miljardentechnologiebedrijf uit de grond stampen in een nieuwe en hoogcompetitieve markt, wie kent het niet?

De naam GrubHub valt vaak, want iedereen heeft daar een mening over, zo ook Bernstein. Misschien was het ook niet zo handig van JET om bij de Q3-updates te melden dat er over dit onderdeel te praten valt. Daar gaf ze eigenlijk mee aan dat het bedrijf niet zo belangrijk is, of dat het Just Eat zelf ook tegen valt?

Begin ik ook al te speculeren, net als dat ik me kan voorstellen dat zeker op de huidige koersen overname-interesse is. Enfin, ik zou het aan de CEO laten, want die heeft een aardig trackrecord in deze moeilijke sector. En hij doet even niks. Intussen wordt het aandeel op meer manieren goedkoper.

Goedkoop, goedkoper, goedkoopst! Aandeel Just Eat staat nu nog maar 0,38x de waarde van de orders die het binnenhaalde. $TKWY pic.twitter.com/2zMZmb8t1B — Robbert Manders, CFA (@RobbertM_IG) December 6, 2021

Of wordt het fonds juist duurder? Of de verwachte omzetgroei nou wel of niet tegenvalt, de verwachte winst daalt en dat is natuurlijk nooit een goed teken. Onze desk heeft het aandeel op Hold staan. Misschien is dit inderdaad het beste: nu nog verkopen na al zo'n grote daling lijkt inderdaad niet logisch.

Wellicht moet u wel op een technische draai wachten, er is ook nog geen enkele reden het aandeel te kopen in zo'n downtrend?