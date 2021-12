De gouden tip

Tijdens mijn studietijd in de jaren negentig gaf ik rondleidingen op wat toen nog de Amsterdamse Effectenbeurs heette. Aan het eind van de rondleiding was er ruimte voor vragen. Steevast werd er dan om een gouden tip gevraagd. Bij gebrek aan beter was mijn standaardantwoord (zachtjes fluisterend met de wijsvinger op de lippen): 'Laag kopen en hoog verkopen!'

Toen al een grap met een baard, maar toch altijd goed voor een paar beleefde glimlachjes. Nu, ruim twintig jaar later, ben ik weer terug op Beursplein 5 bij IEX als Hoofd Beleggersdesk. Bij IEX krijgt u vanaf het Beursplein gelukkig wél concreet antwoord op de vraag welke aandelen nu koopwaardig zijn of niet. Althans, als u een van de bijna 10.000 Premium-abonnees bent.

Aanbod verder uitbreiden

De komende tijd zult u mij dus vaker op deze plek - en elders waar de vlag van IEX Media wappert - tegenkomen en hoop ik u van nuttige duiding, analyses en opinies te voorzien. Verder willen we het aanbod voor onze abonnees verder uitbreiden.

Bijvoorbeeld door meer aandacht te gaan schenken aan thema’s zoals crypto’s, inflatie en China, producten zoals ETF’s en het signaleren van kansen op de kortere termijn. We luisteren daarbij uiteraard ook naar uw wensen! Binnenkort houden we een groot lezersonderzoek, dus vul deze vooral in als u die tegenkomt.

Fundamenteel nog genoeg reden om positief te blijven

Tot slot nog even over de markt. Na het bereiken van een all time high van 829,66 in november maakt de AEX door onzekerheid over omikron en angst voor inflatie nu even pas op de plaats.

Fundamenteel gezien is er voor de langere termijn nog genoeg reden om positief te blijven; zoals de winstmarges en groeiverwachtingen bij bedrijven - zeker in combinatie met de lage rente. Maar inflatie zou zomaar roet in het eten kunnen gooien. (Houd daarom de inflatiecijfers in de gaten, onder andere dinsdag voor Nederland en vrijdag - ietsje belangrijker - voor Duitsland).

Hoog verkopen, laag terugkopen?

Ook technisch gezien is de schade voorlopig nog beperkt, maar zoals Royce Tostrams vanochtend in zijn column zegt: "Er zijn nog geen harde verkoopsignalen, maar het piept en kraakt aan alle kanten." Om vervolgens te concluderen: "Met een put zit je met kerst goed".

Kortom, korte termijn-onzekerheid. En zoals bekend houden markten daar niet van, zeker niet vlak voor het einde van een verder heel mooi beursjaar. Zou een rondleiding nu beter afgesloten kunnen worden met de tip 'Hoog verkopen en laag terugkopen'?