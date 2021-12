Ziet er goed uit voorbeurs en er is volop beweging, volatiliteit en reuring

De laatste wilde weken van 2021... De AEX indicatie is +0,8% na een slechte week voor 2021 begrippen.

Azië presteert wisselend (China ligt slecht)

De dollar trekt aan tot 1,128

De Amerikaanse rente stijgt vier en de Europese rentes dalen één basispunt (?)

Olie staat flink hoger en goud een beetje

Crypto levert nog altijd strijd met zichzelf

Vraag is of de markt nu herstelt van de grootste daling dit jaar, of dat we nog meer zand moeten happen. Hier is de volatiliteit, ofwel VIX Index. Die sloot vrijdag fors lager, maar staat nog altijd op 30,7. Kortom, er is ook vandaag weer veel begingen en gedraai mogelijk:

Overnamenieuws op het Damrak! Geen CVC, maar CSC dus dat Intertrust voor €20 per aandeel mag overnemen van het bestuur. Dat is 11,1% meer dan die €18 die CVC bood. Die afstraffing eind vorige week tot vrijdag op het slot tot €18,34 was dus niet nodig...

Crypto implodeerde collectief zaterdagochtend, er is herstel maar het is afhankelijk van welke coin het is hoeveel. Ethereum bijvoorbeeld meer dan bitcoin.

Wat valt er voor zinnigs over te zeggen? Prijsactie en af en toe gebeurt er zo'n flitskrach in crypto, hoort er volgens mij een beetje bij. Hier meer duiding:

Wall Street’s wild ride this week spilled over to the cryptocurrency markets as bitcoin plunged 22% to below $42,000 before paring some of that loss https://t.co/1eU8GqAP1z pic.twitter.com/paaZMB9Xye — Reuters Business (@ReutersBiz) December 4, 2021

Is dit het nieuws uit China waar we bij wijze van al maanden op wachten? Er is beweging op en rond het in feite failliete Evergrande, het vastgoedfonds met meer dan $300 miljard schuld. De koers heeft er niet zovceel vertrouwen in? Er staar -14,7% nu.... Tencent -2,8%, China ligt slecht. Citaat Bloomberg:

The embattled developer said in an exchange filing late Friday that it plans to “actively engage” with offshore creditors on a restructuring plan, offering its most explicit acknowledgment yet that its $300 billion of overseas and local liabilities have become unsustainable.



A barrage of statements from Chinese regulators -- several of which landed just minutes after Evergrande’s announcement -- suggested authorities are striving to contain the fallout on homeowners, the financial system and the broader economy rather than orchestrate a bailout.

Evergrande’s long-awaited debt restructuring may finally be at hand, posing a fresh test for Xi Jinping’s government https://t.co/vRDt6x5C8D — Bloomberg (@business) December 5, 2021

De opening dan:

De rentes dan, zoek de verschillen tussen EU en VS. Heeft iemand toevallig ergens de Belgische rente gezien?

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag met nieuwtjes NSI (hier) en Galapagos (hier):

07:36 Intertrust bereikt akkoord met CSC over overname

07:12 Europese beurzen openen in het groen

07:02 Bijna 266 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

05 dec Update: NSI koopt kantoorpand Leiden

05 dec 'Evergrande krijgt hulp Chinese overheid'

05 dec Markt kijkt al uit naar rentevergadering Fed

05 dec Valutabericht: markt wacht op de Fed

05 dec Enig herstel op cryptomarkten

05 dec Ruim 265 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

04 dec EBA: Europese banken staan er beter voor

04 dec Stevige klappen in de cryptomarkt: bitcoin ruim 17% in de min

04 dec Amundi groter in ASR

04 dec Bijna 265 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

03 dec Galapagos verhoogt kapitaal door uitoefening inschrijvingsrechten

03 dec Wall Street koerst lager

03 dec Beursupdate: AEX op Wall Street

03 dec AEX verliest verder terrein in volatiele week

De AFM meldt deze shorts:

08:00 Fabrieksorders - Oktober (Dld)

En dan nog even dit

Ook dat nog, maar dit is nu eenmaal een van de risico's:

Hackers take $196 million from crypto exchange Bitmart, security firm says https://t.co/CsfYrR1diM — CNBC (@CNBC) December 5, 2021

En wie hebben we daar?

Charlie Munger says he wishes cryptocurrencies had 'never been invented' and admires China for banning them (via @CNBCMakeIt) https://t.co/qfbhpT3oVe — CNBC (@CNBC) December 3, 2021

Wie hebben we hier?

From @Breakingviews: DoorDash and Just Eat have similar revenue and growth prospects, but the U.S. group’s market capitalization is four times that of its European rival. @KarenKKwok argues as they expand into each other’s markets, the gap will narrow https://t.co/iacDSTZvvx pic.twitter.com/LixkkSRJJg — Reuters Business (@ReutersBiz) December 4, 2021

Meer:

Delivery Hero’s second attempt to buy a Saudi rival has failed after the local competition watchdog rejected its takeover offer for The Chefz https://t.co/AmFtc56vgE — Bloomberg Markets (@markets) December 5, 2021

Dat vertellen de glimmende folders nou nooit:

Hedge funds were caught massively offside during last week's market turmoil, selling U.S. Treasuries and buying stocks right before the exact opposite happened.https://t.co/kcKMNmjwxo pic.twitter.com/6LCNvv1g99 — Tracy Alloway (@tracyalloway) December 6, 2021

U ook of niet?

Elon Musk has strong views on hydrogen. And not everyone agrees https://t.co/JvAkKQZQSd — CNBC (@CNBC) December 6, 2021

Meer EV:

Could Volkswagen become the global EV leader? https://t.co/RecOX8GSlp — CNBC (@CNBC) December 5, 2021

Didi -22,2% vrijdag, het kan de beste gebeuren. ARM is niet genoteerd.

LATEST: Softbank's stock plunges over 6% on bad news from Didi and Arm — two companies billionaire founder Masayoshi Son made big bets on https://t.co/TphRcMFK4K — Bloomberg Markets (@markets) December 6, 2021

Uhm...

The organic food industry is booming. But what does "organic" even mean? Watch the full video here: https://t.co/4b1KFVx8Ic pic.twitter.com/Y1AZ93mYq1 — CNBC (@CNBC) December 6, 2021

Omdat u er geen genoeg van kan krijgen:

As fabless manufacturing companies like Apple, Qualcomm and Nvidia took off, TSMC found itself on a flywheel, making more and more of the world's chips. Watch the full video here to learn more: https://t.co/00keVTCxah pic.twitter.com/busJ6ArvT3 — CNBC (@CNBC) December 6, 2021

Ook zelf trackers samenstellen?

NEW: BlackRock, Vanguard, Morgan Stanley, and other Wall Street titans are betting billions that a blend of passive and active is the future of investing.



Read The Big Take ?? https://t.co/70EwXZ4Zsd via @BW — Bloomberg Markets (@markets) December 6, 2021

Interessante cijfertjes:

IPO deals YTD is highest since Tech Bubble in 2000, but as % of mkt cap, deal value is half of ’99, BofA has calculated. There’s also half number of public comps today (3,300) vs ’99 (6,000). Another difference is concentration by industry is less, w/no sector >50% of IPOs in ’21 pic.twitter.com/DSf7hJPMVC — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 5, 2021

Veel plezier en succes vandaag.