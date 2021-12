Vreemde bewegingen op de rentemarkt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: iStock

Powell heeft deze week aangekondigd sneller te gaan verkrappen. Veel beleggers voelen daardoor een renteverhoging aankomen. “Dat zag ik niet aan de data terug”, vertelt marketwatcher Arend Jan Kamp in de nieuwste aflevering van de IEX BeleggersPodcast. Hij hield de renteverwachtingen van de Fed nauwlettend in de gaten. “Daar heb ik geen verschuivingen in gezien. Ik denk dan ook dat het helemaal niet zo’n gamechanger is.” Toch keek Kamp vreemder op van de rentes. “Ik zie de rentes wel weer kelderen en daar heb ik meer moeite mee”, vertelt de marketwatcher. “Bij rentespecialisten heb ik nog een rondje gedaan, maar bijna alle antwoorden die ik terugkreeg waren met een vraagteken erachter.” Aan de lagere rentes is dan ook niet af te zien dat de markt heel veel hogere rentes van de Fed verwacht. Economische onzekerheid Vreemd, vindt ook aandelenanalist Niels Koerts: “Op het moment dat Powell tussen neus en lippen door zegt dat de Fed de rentes gaat verhogen, zou je ook een hogere rente verwachten bij de kapitaalmarkt.” Als Kamp zich hardop afvraagt hoe dat kan, noemt hij economische onzekerheid als mogelijk antwoord. “De markt vlucht dan weer in veilige staatsobligaties. Misschien moeten we het gewoon in die hoek zoeken.” In de hieronder te beluisteren IEX BeleggersPodcast gaan de heren nog dieper in op het onderwerp.

Coen Grutters is redacteur van IEX. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.