Slotcall: Kerstrally en een gouden tip

Een eindejaarsrally zullen we het (nog) niet noemen, maar feit is wel dat beleggers gaandeweg de dag weer wat zelfvertrouwen tankten. De financiële markten gingen aarzelend van start vanochtend, schommelden tussen marginale winsten en verliezen, maar wisten uiteindelijk toch een deel van de verliezen van afgelopen week in te lopen.

Het is nog te vroeg om te constateren dat hiermee de kou uit de lucht is, maar een aantal te zwaar afgestrafte fondsen lieten fraaie plussen zien. We noemen een Heineken, Randstad, Shell en Unibail bij de grote jongens. Maar ook een divisie lager viel er aardig wat te traden vandaag bij onder andere InPost, JDE Peet's, Pharming en Wereldhave.

De AEX wist uiteindelijk met een plus van 0,8% weer een stapje in de goede richting te zetten, op weg naar (hopelijk) opnieuw de 800 punten. Dat is nog een kleine 3% te gaan en er zijn, zeker binnen de AEX, nog wel enkele zwaargewichten met voldoende upside de index richting dat niveau te tillen.

Ackermans & van Haaren

De IEX Beleggersdesk kijkt beslist niet alleen naar Nederlandse aandelen: het universum bevat ook veel buitenlandse aandelen, zoals het Belgische Ackermans & van Haaren, een investeringsmaatschappij die in het rijtje past van bijvoorbeeld HAL Holding.

Het fonds noteert op Euronext Brussel tegen een discount van een kleine 20% ten opzichte van de netto intrinsieke waarde. Kopen met korting dus? Dat ligt toch iets genuanceerder, lees verder bij IEX Premium.

ArcelorMittal

Beleggers die houden van een volatiel koersverloop, komen uitstekend aan hun trekken bij staalreus ArcelorMittal. Dalende staalprijzen zetten analisten ertoe aan hun taxaties te verlagen en, als het goed is, ook hun koersdoelen.

Het is uiteraard interessant om te weten of het aandeel, nu het toch flink is weggezakt, op een aantrekkelijk genoeg niveau is aanbeland om te kopen. Het antwoord daarop leest u bij IEX Premium:

Wall Street

Een beeld wat we het afgelopen jaar weinig hebben gezien: leuke winsten voor de Dow Jones en S&P 500 en een Nasdaq die (sterk) achterblijft. De jongste Fed-uitlatingen hebben zo hun impact.

Het goede nieuws is dat de gasprijs verder daalt: prettig voor het producerend bedrijfsleven, maar zeker ook consumenten die hun energierekening zien exploderen als ze pech hebben. Olie loopt daarentegen wel weer wat op, maar het zwarte goud heeft eerder al een flinke veer moeten laten. De door velen voorspelde $100 per vat is voorlopig nog lang niet in zicht.

Chinese EV-maker Lucid Motors behoort tot de sterkste dalers vandaag. De reden hiervoor is dat de SEC een onderzoek is gestart naar de toenmalige beursgang via een zogeheten SPAC. Lucid levert hierop tussentijds zo'n 10% in.

En ook Moderna krijgt klappen, volgens het concern is hun vaccin tegen Omikron mogelijk wat minder effectief. Het leverde een koersdaling op van ruim 14%, terwijl ook Pfizer op het nieuws enkele procenten terug moest in koers.

Alibaba daarentegen doet opnieuw een poging aan het sterk bearish sentiment rond Chinese aandelen te ontsnappen en behoorde met een tussentijdse koerswinst van ruim 7% tot de grotere stijgers.

Rentes

Tienjaars staatsobligaties kopen betekent in ieder geval aan het eind van de looptijd minder terugkrijgen dan u heeft geïnvesteerd, nog los van de inflatiecomponent.



Bron: Reuters

Brede markt

De AEX wint 0,8% en daarmee blijven we ver achter ten opzichte van de overige Europese indices.



wint 0,8% en daarmee blijven we ver achter ten opzichte van de overige Europese indices. Wall Street laat na twee uur handel een verdeeld beeld zien: plussen van 0,9% (S&P 500), respectievelijk 1,7% (Dow Jones), versus een marginale min (- 0,1%) voor de Nasdaq.



laat na twee uur handel een verdeeld beeld zien: plussen van 0,9% (S&P 500), respectievelijk 1,7% (Dow Jones), versus een marginale min (- 0,1%) voor de Nasdaq. De euro blijft relatief zwak presteren versus de Amerikaanse dollar op 1,127 .



blijft relatief zwak presteren versus de Amerikaanse dollar op 1,127 De VIX kalft wat af tot rond de 29, maar dat impliceert wel dat er sprake is van een flinke nervositeit in de markt.



kalft wat af tot rond de 29, maar dat impliceert wel dat er sprake is van een flinke nervositeit in de markt. Goud en zilver doen een beperkt stapje terug op deze relatief bullish dag voor aandelen.



en doen een beperkt stapje terug op deze relatief bullish dag voor aandelen. Olie : WTI en Brent stijgen ruim 3%, de discrepantie tussen beide is overigens tamelijk fors. Natural gas verliest 'zomaar' ruim 10% maar geldt nog steeds als prijzig.



: WTI en Brent stijgen ruim 3%, de discrepantie tussen beide is overigens tamelijk fors. Natural gas verliest 'zomaar' ruim 10% maar geldt nog steeds als prijzig. Bitcoin heeft een zwaar weekend achter de rug, leverde tussentijd dik 20% in, maar krabbelt inmiddels weer op en kost nog altijd een pittige $48,5k.



Het Damrak

Besi (- 4,7%) doet het van de drie op het Damrak genoteerde chippers het minst goed, maar beleggers hebben weinig reden tot klagen dit jaar, al hangt het uiteraard van het instapniveau af.

(- 4,7%) doet het van de drie op het Damrak genoteerde chippers het minst goed, maar beleggers hebben weinig reden tot klagen dit jaar, al hangt het uiteraard van het instapniveau af. Heineken (+ 3,5%) stond recent ook flink onder druk, maar hier en daar duiken toch koopjesjagers op.

(+ 3,5%) stond recent ook flink onder druk, maar hier en daar duiken toch koopjesjagers op. Just Eat Takeaway (- 4,5%) gaat opnieuw behoorlijk aan gort en is verhoudingsgewijs tot zijn 'peers' dirt cheap, maar dat leidt vooralsnog niet tot gretige kopers. De fundmanagers van Cat Rock kunnen een bonus wel op hun buik schrijven dit jaar en zich gereed maken voor lastige eindejaarsgesprekken.

(- 4,5%) gaat opnieuw behoorlijk aan gort en is verhoudingsgewijs tot zijn 'peers' dirt cheap, maar dat leidt vooralsnog niet tot gretige kopers. De fundmanagers van Cat Rock kunnen een bonus wel op hun buik schrijven dit jaar en zich gereed maken voor lastige eindejaarsgesprekken. Philips (+ 2%) laat nog een alles behalve overtuigend koersherstel zien. Een wat zorgelijk koerspatroon wat het concern deels aan zichzelf te wijten heeft.

(+ 2%) laat nog een alles behalve overtuigend koersherstel zien. Een wat zorgelijk koerspatroon wat het concern deels aan zichzelf te wijten heeft. Shell (+ 2,1%) profiteert vandaag wel van op oplopende olieprijs, het aandeel ligt er sowieso al lenige tijd sterk bij.

(+ 2,1%) profiteert vandaag wel van op oplopende olieprijs, het aandeel ligt er sowieso al lenige tijd sterk bij. InPost (+ 9,8%) blijkt ook nog te kunnen stijgen, gevoed door flink kopende insiders .

(+ 9,8%) blijkt ook nog te kunnen stijgen, gevoed door . Intertrust (+ 6,3%) heeft een bod van €20 ontvangen van CVC, geen knock-out bod, maar wel een fraaie exitpremie voor beleggers.

(+ 6,3%) heeft een bod van €20 ontvangen van CVC, geen knock-out bod, maar wel een fraaie exitpremie voor beleggers. ForFarmers (+ 2,7%) krabbelt koersmatig wat op, vermoedelijk mede gevoed door het aangekondigde omvangrijke aandeleninkoopprogramma. Binnenkort bij IEX Premium een interview met de volgend jaar opstappende topman.

(+ 2,7%) krabbelt koersmatig wat op, vermoedelijk mede gevoed door het aangekondigde omvangrijke aandeleninkoopprogramma. Binnenkort bij IEX Premium een interview met de volgend jaar opstappende topman. Nedap (+ 2,1%) wordt nogal eens over het hoofd gezien door beleggers, niet geheel terecht. Of daar vandaag verandering is gekomen, mag betwijfeld worden, maar de koersstijging staat er wel

(+ 2,1%) wordt nogal eens over het hoofd gezien door beleggers, niet geheel terecht. Of daar vandaag verandering is gekomen, mag betwijfeld worden, maar de koersstijging staat er wel Op de lokale markt is het sterk schommelende marktsentiment goed af te lezen aan het grillige koersverloop van Ebusco (+ 4,2%)





