Groen, maar het is ook volatiel voorbeurs en tech springt er weer uit

De AEX indicatie is +1,0% na een aardige rally op Wall Street, waar technologie wel achterbleef: S&P 500 +1,4$ en Nasdaq 100 +0,8%.

Kortom, hopen en bidden maar voor uw technologie-aandelen, vooral onze chippers, die gisteren aardig bakzeil haalden. Dat springt naar mijn smaak momenteel in het oog, Voor het eerst sinds de Covid-19 ellende uitbrak (en jarenlang daarvoor, zo u wilt) doet waarde het nu beter dan technologie.

Kan even tijdelijk zijn met als die virustoestanden, of het kan ook een aanwijzing zijn op een sectordraai. Want op papier zo in een inflatie-rentescenario waarde beter moeten doen dan cyclisch en tech. Die inflatie is er, maar de rentes kelderen weer. Vrees voor een economische winter? Zeg het maar.

De scores nu:

Azie staat overwegend hoger

Dolalr trekt aan tot 1,128

Lock down vrees? De EU rente knallen nu alweer vier basispunten naar beneden en de Amerikaanse eentje

Olie trekt aan, goud staat iets hoger en crypto beweegt min of meer vlak

Wat vooral opvalt zijn de grote intradagbewegingen, de punten gaan royaal over het bord. Volatiliteit dus, hier is weer de CBOE CIX Index. Die kwam gisteren flink naar beneden, maar staat nog altijd vrij hoog. Reken ook vandaag weer op schommelingen.



Het brekende nieuws nu is dat Nvidia ARM niet mag overnemen van de Amerikaanse toezichthouder FTC, omdat ze dan te groot en te machtig wordt. Daar komt het wel op neer. Forse tegenvaller voor powerhouse Nvidia, ik heb echter geen idee waar, of en wat voor koersreacties dit kan opleveren.

Ik zie niet zo gauw hoe laat dit bericht gisteravond kwam, maar Nvidia deed nabeurs -0,8% op bescheiden volume. Ofwel, ik denk dat het nieuws laat was. Het is in ieder niet geheel onverwacht? Nog meer tech-nieuw, zes maanden na haar Nasdaq debuut verhuist het Chinese Didi alweer naar Hong Kong.

Omdat het moet. Van VS en China. Oh ja, Elon Musk heeft nog weer - de dure feestdagen komen er aan? - voor een miljardje aan eigen aandelen verkocht.

FTC sues Nvidia to block $40B Arm deal, calling it the largest-ever semiconductor chip merger https://t.co/IFIrLRosZe by @DanielHowley and @alexiskweed pic.twitter.com/4EHYX02kjt — Yahoo Finance (@YahooFinance) December 3, 2021

De opening dan met toch die Nasdaq 100 schatting weer lager, let maar weer op tech. We doen het vandaag met inkoopmanagersindices dienstensector en het Payroll Report, Amerikaanse arbeidsmarktdata dus.



De rentes, jee wat hebben ze hier in hun ochtendkoffie gehad?

Veel plezier en succes vandaag.