Spannend, nog zoveel kopers aan de kant

Sint is ook dit jaar weer gezwicht

voor een stichtelijk beursgedicht

Om te beginnen heeft hij een surprise meegebracht

voor Mark: een pakketje 'echte' daadkracht.

Want de ene keer komt die vrolijk uit zijn overleg

en lacht alle problemen weg,



een andere keer schrikt de premier zich rot

en gaat in paniek het land weer op slot.

Voor gewone stervelingen geen touw aan vast te knopen

Die kunnen nu alleen maar stilletjes op het beste hopen,



dus thuis zitten wachten tot ook deze bui zal overwaaien

en kantoor, kroeg en clupjes hun deuren kunnen opendraaien.



Wie had dat een tijdje geleden nog gedacht!

Toen was het overal praal en pracht



en stond alles in het teken van versoepelingen:

winkels en economie die helemaal opengingen

Voor zorgmedewerkers massaal in de handen geklapt

en beleggers weer vol in aandelen gestapt.

Maar nee hoor, met deze nieuwe variant

uit Zuid-Afrika, of een ander ver land



gaan Mark & Hugo weer volledig overstag

en raakt het hele land weer van slag,



wordt 't lockdown met alles dicht

die dan de economie volledig ontwricht.



Denkt het OMT dan echt dat dit virus stopt

als je maar tot een uurtje of 5 shopt?



Hun advies; blijf maar zoveel mogelijk thuis

met niet meer dan vier gasten in je huis.



Ze zeggen: deze coronamaatregelen duren maar even

en half december worden ze weer opgeheven



Maar er is niemand die dat gelooft,

alsof een virus met enkel mondkapjes wordt gedoofd!



Niet dat de Sint dan weet hoe je dit aanpakt,

hoewel hij ook weer eens naar een avondje-uit snakt.

Dit getreuzel is niet zonder gevolgen voor de aandelenmarkt

die dit jaar al menig record heeft binnengeharkt



Is bij de AEX de steun wel stevig?

Die ligt toch rond een stand of 751?



Een terugblik - Sint kijkt even terug

zonder traan of spijt (kuck-kuch-kuch) -



Want al met al is 2021 prima gegaan

en ziet de AEX een kleine 25% op de borden staan



Men stapte begin 2021 massaal in halfgeleiders

terwijl iedereen nog beducht was voor virusverspreiders

Dit jaar dat goed begon met Biden nieuw op de bok

en zo beleggers weer vol de markt in trok,



kwam ook de economie in een krachtige acceleratie.

Dat bracht menig belegger tot sensatie!

Wall Street heeft tot dusver geknald als een raket

maar wel met grote zorgen bij de Fed



Want tot Jerome Powells enorme afgrijzen

leidt dit alles tot stijgende consumentenprijzen.



Gaat hij misschien weer ingrijpen

om de snelle groei wat af te knijpen?



Want naast aandelen zijn het ook grondstoffen

waarvan de koersen dit jaar ontploffen.



Prijzen van olie en andere energie

ondergingen een ware koersexplosie



En ook industriële materialen

gaven technisch positieve signalen.



Beurzen gaan nu weer alle kanten op,

flink omhoog, dan weer in het slop



Sint zag het terug op de blogs van een analist

die heus wel eens een trendje of steun heeft gemist

Die maakt zich nu veel zorgen over richting van moneyflow

of de stand van de Advance/Decline ratio.



Vooral afgelopen week is het een en al hectiek,

tenminste, bezien vanuit de kortetermijn-beursgrafiek.

Sint keek ook even in de schoen van analist Kamp

maar Arend Jan schiet niet zo snel in een kramp



Of anders wel chef Pieter Kort

die niet verwacht dat de beurs instort



Al zegt die dat hij niet wil voorspellen,

dus ook geen strak oordeel wil vellen



Hieronder nog een paar plaatjes;

let overal op de gaps en de gaatjes!



Op de korte AEX-grafiek

ziet Sint wel zorg, maar geen paniek.





De daling van de Parijse CAC40 gaat frontaal

wellicht de komende tijd meer horizontaal.



Op de beurs van Frankfurt bij de buren

begint de DAX-hausse een beetje te schuren







Enkel indien de S&P onder de september-top zou zakken

zit je daar niet meer gebakken



Tenslotte kan de kleine technologiebeurs Nasdaq

bij steun rond het september-high, nog best wel door het dak

Kortom het wordt nog spannend in beursland

met zoveel potentiële kopers aan de kant!