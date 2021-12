Slotcall: Mokerslagen voor tech- en groeiaandelen

Voor velen zal het vandaag geen pretje zijn om een blik te werpen richting de portefeuille. Wereldwijd kleurden beurzen rood, zo ook de AEX (-1,5%). Vermoedelijk etteren de woorden van Fed-voorzitter Jerome Powell nog na. Hij kondigde recent aan sneller te gaan verkrappen, wat kan gaat betekenen dat de rentes opgekrikt gaan worden. Minstens zo belangrijk was het feit dat hij aangaf dat hij de term ‘tijdelijk’ niet meer kan gebruiken voor de hoge inflatie. Minister van Financiën en voormalig Fed-voorzitter Janet Yellen laat vandaag weten het daarmee eens te zijn. Ze zegt net als Powell dat die term niet meer geschikt is om de inflatie mee te beschrijven. Als kers op de gore Appletaart Alsof dat niet genoeg is, vallen ook nog eens de iPhone-verkopen van Apple (-2,1%) tegen. Volgens persbureau Bloomberg zou Apple toeleveranciers hebben gewaarschuwd voor de daling in de vraag naar iPhone 13-modellen. Vermoedelijk zorgt dit nieuws samen met de woorden van Powell en Yellen ervoor dat vooral technologie er niet zo lekker bij ligt vandaag. Meevallers Gelukkig zat vandaag niet álles tegen. Zo vielen de Initial Jobless Claims mee. Economen gingen ervanuit dat er afgelopen week 240.000 nieuwe steunaanvragen binnen zouden komen bij de Amerikaanse uitkeringsverstrekker. Dit werden er echter slechts 222.000. Een meevallertje, maar nog altijd meer dan de 194.000 van vorige week. Daarnaast noteert beursnieuweling Ebusco (+0,6%) vandaag wél een plus. De bouwer van elektrische bussen heeft namelijk Europese goedkeuring gekregen voor zijn nieuwe bus. Daarnaast hebben Jefferies, ING en Barclays een koopadvies afgegeven nadat de banken besloten het aandeel te gaan volgen. IEX BeleggersPodcast Morgen is het alweer vrijdag en dat betekent dat Arend Jan Kamp en Niels Koerts de microfoons weer uit de kast zullen toveren om een nieuwe IEX BeleggersPodcast voor u gaan maken. Heeft u na deze rumoerige week een vraag aan de heren? Stel die dan hieronder in de reacties. Twitter Het grote nieuws deze week was dat de CEO van Twitter (-0,9%) en mede-oprichter Jack Dorsey plaatsmaakt voor de relatief onbekende Chief Technical Officer Parag Agrawel. Velen hadden liever iemand van buiten op die plaats gezien, die de groeiende groep gebruikers wellicht wat beter weet te monetariseren. De koers van Twitter zakt al een poosje. Of dit alles het aandeel nu koopwaardig maakt, leest u in de Niels Koerts’ analyse van Twitter. Twitter: vertrek CEO Jack Dorsey geen gamechanger #Twitter https://t.co/IPlQEcZ71j — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 2, 2021 Aalberts Optimisme alom in de berichtgeving van Aalberts (-1,5%) bij de beleggersdag vandaag. De industrieel toeleverancier heeft €250 tot €500 miljoen voor overnames beschikbaar, wat betekent dat de strategie 'focused acceleration 2018-2022' al aardig op streek is. De financiële doelstellingen gaan omhoog en ook analist Peter Schutter lijkt wat optimistischer. Zijn advies en koersdoel vindt u in de analyse hieronder. Optimisme Aalberts kent geen grenzen #AALBERTSNV https://t.co/1yjKW50DA2 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 2, 2021 Rentes Ondanks geluiden van de Fed, dalen de rentes hier nog wel behoorlijk. De Nederlandse tienjaarsrente daalde met vijf basispunten tot -0,23%. Brede markt De AEX (-1,5%) presteerde vandaag nog beroerde dan Frankrijk en Duitsland en beide -1,1% deden.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 28,6 punten.

Wall Street koerst vooralsnog wel in de plus. S&P 500 (+1,1%), Dow 30 (+1,6%) en de Nasdaq (+0,2%).

De euro blijft liggen en noteert 1,132 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,9%) en zilver (-0,1%) dalen.

Olie: WTI (+2%) en Brent (+1,5%) stijgen.

Bitcoin (-1,5%) daalt. Het Damrak: Shell (+1,6%) heeft de verkoop van zijn bezittingen in het Permian Basin aan ConocoPhilips afgerond.

(+1,6%) heeft de verkoop van zijn bezittingen in het Permian Basin aan ConocoPhilips afgerond. De chippers hebben vandaag een dramatische dag: ASMI (-5,7%), ASML (-5,8%) en Besi (-7,7%) dalen hard.

(-5,7%), (-5,8%) en (-7,7%) dalen hard. Een flinke koersdoelverhoging van UBS voor Aegon (+0,4%). Het koersdoel werd met €1,05 opgeschroefd tot €3,85. Daarbij werd het advies ook verhoogd van verkopen naar houden.

(+0,4%). Het koersdoel werd met €1,05 opgeschroefd tot €3,85. Daarbij werd het advies ook verhoogd van verkopen naar houden. RBC heeft ING (-0,5%) van de kooplijst gehaald. Hoewel het koersdoel werd opgetrokken tot €15, gaat dat nu gepaard met een houdadvies.

(-0,5%) van de kooplijst gehaald. Hoewel het koersdoel werd opgetrokken tot €15, gaat dat nu gepaard met een houdadvies. " Air France-KLM (-1,2%) overweegt zijn kapitaalverhoging uit te stellen, nu veel overheden strenge reisbeperkingen hebben opgelegd om de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus te beperken", schreef ABM Financial News vandaag.

(-1,2%) overweegt zijn kapitaalverhoging uit te stellen, nu veel overheden strenge reisbeperkingen hebben opgelegd om de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus te beperken", schreef ABM Financial News vandaag. Daarnaast meldde ABM het volgende: "Bouwbedrijf BAM (+1,1%) heeft overeenstemming bereikt met de Belgische bouwgroep Thomas & Piron over de verkoop van de aandelen van werkmaatschappij BAM Galère." Adviezen Aalberts: naar €56 van €53 en kopen - Morgan Stanley

Ebusco: koopadvies met een koersdoel van €40 - Barclays

Ebusco: koopadvies met een koersdoel van €36,75 - ING

Ebusco: koopadvies met een koersdoel van €32 - Jefferies

ASR: naar €39 van €39,20 en verlaagd naar houden - UBS

Ageas: naar €45,70 van €46,50 en houden - UBS

Aegon: naar €3,85 van €2,80 en verhoogd naar houden - UBS

