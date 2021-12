Volatiliteit en gekkigheid, het is weer zover voorbeurs

Had iemand dan verwacht dat de VS van omikron gevrijwaard zou blijven? Blijkbaar. Of is de markt gewoon zwak en nerveus en grijpt die de eerste de beste trigger aan óm?

Afwachten maar of de schade er net zo snel uitloopt, als die erin vloog. De AEX-indicatie is -0,8%, want Wall Street draaide gisteren als een blad aan de boom door een eerste geval van omikron. Dollar is nu constant op 1,132, de rentes liggen vlak, Azië presteert wisselend, olie doet hoger en goud en crypto dalen nipt.

Sorry op de vroege ochtend, maar hier is gewoon geen andere term voor. Zo pieste de S&P 500 gisteren de winst weg. Hier ziet u de future trouwens voor het hele beeld en die herstelt nu iets.



Intussen begint de volatiliteit weer aardig op te lopen, ofwel sluit koerschicanes zeker niet uit. Goed voor Flow Traders, hier is de CBOE VIX Index.



Oh jee, dit moet bijna wel een signaal uit de hemel zijn. Zijn we nu verloren? Zonder gekheid, met name hooggewaardeerde, niet-winstgevende technologie ligt ronduit slecht. Dat kan een signaal zijn voor de hele markt, hoeft niet. Zelden is iets zeker op de beurs.

GameStop and AMC have both broken below their 200-day moving averages today for the first time since the meme mania began in January. $GME $AMC



Charting via @ycharts pic.twitter.com/zymKfenIuJ — Charlie Bilello (@charliebilello) December 1, 2021

Over naar het Damrak en Aalberts is er met een strategie-update? Ik heb het nog niet kunnen bekijken.



Let ook op ING en Ebusco, want er zijn advieswijzigingen:

ING: naar sectorperform van outperform en naar €15 van €13,50 - RBC

Ebusco: starten met volgen met buy en €32 - Jefferies

De drama queen-opening dan, want ik vind het allemaal maar een beetje overdreven, maar daar heeft Mr. Market nooit een boodschap aan. In ieder geval let u weer op vandaag in die nu volatiele markt. Geen moment rust, ik heb zelf die beweging omlaag gisteravond compleet gemist.



De EU-rentes dalen een basispuntje, maar ziet: de Amerikaanse dikt eentje aan.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met routinenieuwtjes Shell en BAM:

07:58 AEX lager van start na draai op Wall Street

07:44 Beursblik: RBC haalt ING van kooplijst

07:37 Shell rondt verkoop belang Permian af

07:35 BAM verkoopt werkmaatschappij BAM Galere

07:06 Europese beurzen openen opnieuw flink lager

07:03 263,5 Miljoen coronabesmettingen wereldwijd

06:54 Stabiel vertrouwen Japanse consument

01 dec Wall Street speelt winsten volledig weg

01 dec Beursupdate: AEX op Wall Street

01 dec VEON rondt verkoop netwerktorens af

01 dec General Motors verhoogt winstverwachtingen licht

01 dec Olieprijs toch verder gedaald

01 dec Bescheiden tot matige groei Amerikaanse economie - Beige Book

01 dec Vraag naar luchtvrachtvervoer neemt toe

01 dec Groene koersen op Wall Street

01 dec Europese beurzen hoger de dag uit

01 dec Beursblik: ABN AMRO verlaagt koersdoel Accell

01 dec Bestuurders Deliveroo verkopen aandelen

01 dec Breedgedragen winsten op Beursplein 5

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

13:00 Kroger - Cijfers derde kwartaal (VS)

07:00 Consumentenvertrouwen - November (Jap)

11:00 Werkloosheid - Oktober (eur)

11:00 Producentenprijzen - Oktober (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

00:00 Bijeenkomst OPEC+

En dan nog even dit

Zo dus:

Wall Street's major averages fell more than 1% on Wednesday as investors worried about the first confirmed U.S. case of the Omicron COVID variant, and as the market digested Fed comments on inflation. Read more here: https://t.co/zIEVgqxf1W pic.twitter.com/Iymcz7O3R5 — Reuters Business (@ReutersBiz) December 2, 2021

Intussen in Turkije, u verwacht het niet:

#Turkey President Erdogan removes Treasury & Finance Minister Elvan. Lira a tad lower after volatile day. CenBank had intervened this morning for 1st time since 2014 to halt the rout. pic.twitter.com/PsNO9hMT15 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 1, 2021

Ai...

BREAKING: Apple tells suppliers iPhone demand has slowed as holidays near, sources say https://t.co/lb6irlmdjS $AAPL pic.twitter.com/CM9OZHLSfc — Bloomberg Markets (@markets) December 2, 2021

Tencent +0,2%:

Tencent executive says WeChat Pay will soon be available 'in all places' https://t.co/mrpt2skZT1 — CNBC (@CNBC) December 2, 2021

+16,2%:

Snowflake stock soars on strong revenue and Q4 guidance https://t.co/NNLvUZaQoj — CNBC (@CNBC) December 1, 2021

De Microsoft-CEO is een andere opvallende naam, hij verkocht de helft van zijn aandelen.

CEOs and insiders are selling their shares at a record pace, amounting to $69 billion so far this year. Much of this is being driven by "super sellers" like Elon Musk and the threat of higher federal taxes, @robtfrank reports. https://t.co/aRUhKzpEj5 pic.twitter.com/MvwtVDBiUI — CNBC (@CNBC) December 2, 2021

Weer die inflatie:

WATCH: Global growth is set to hit 5.6% this year before moderating to 4.5% in 2022 and 3.2% in 2023, the OECD said, warning that inflation is the main risk to an otherwise upbeat economic outlook https://t.co/HwECTl37UQ pic.twitter.com/99Ie6idNaW — Reuters Business (@ReutersBiz) December 1, 2021

Goh:

Stellantis CEO Carlos Tavares said that governments and investors want car manufacturers to speed up the transition to electric vehicles, but the costs are ‘beyond the limits’ of what the industry can sustain. Read more https://t.co/AAeD4zLgce #ReutersNext pic.twitter.com/l6WkbhnSAK — Reuters Business (@ReutersBiz) December 2, 2021

Ik weet of dit de aangewezen autoriteit is, maar bij dezen:

Jay Leno: Tesla is ‘probably 8-10 years ahead in battery technology’ compared to competitors https://t.co/k0w8Ik8tUG by @Pras_S pic.twitter.com/kyrbmolvvu — Yahoo Finance (@YahooFinance) December 2, 2021

Of deze tent?

Could Volkswagen become the global EV leader? https://t.co/89TP6RdAYO — CNBC (@CNBC) December 1, 2021

Is het ook nog eens een bijzondere dag. Weet u nog?

#Burnbabyburn! Morgen is het 20jr geleden dat #Enron formeel bust ging, mss wel grootste Amerikaanse bedrijfs- en beursschandaal ooit#AEX pic.twitter.com/g0BGiZ8C88 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 1, 2021

Mooi verhaal:

2021 was the year of the meme stocks. Traders added more than $150 billion to the market cap of GameStop, AMC, and other businesses https://t.co/G74dj95eXH #Bloomberg50 via @BW — Bloomberg Markets (@markets) December 1, 2021

Veel plezier en succes vandaag.