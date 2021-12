Zijn de beurzen voldoende afgekoeld?

Na de forse correctie van afgelopen vrijdag hebben de aandelenbeurzen deze week een volatiel koersverloop laten zien. Forse koersschommelingen in beide richtingen zorgen ervoor dat de meeste indices uiteindelijk niet meer veel zijn opgeschoten.

Hoewel serieus herstel dus vooralsnog is uitgebleven, lijken de meeste beurzen wel klaar te staan om wat van het verloren terrein terug te winnen. Zodra de steile correctieve fases worden afgebroken, zal er ruimte vrijkomen om (een deel van) de recente daling goed te maken.

RSI

Om te bepalen of een bepaalde koersbeweging (stijging of daling) nog meer ruimte heeft, kan er worden gekeken naar de RSI-indicator. De Relatieve Sterkte-Index (RSI) is een momentumindicator die de kracht van de beweging weergeeft. Deze indicator wordt gebruikt om zogeheten 'overbought' of 'oversold' condities te signaleren. Boven de 70 wordt de RSI als 'overbought' (overgekocht) gezien, onder de 30 als 'oversold'.

Ik bekijk het technische beeld van de AEX-index, de Bel 20-index en de CAC 40-index aan de hand van de RSI-indicator.

AEX index test opgaande trend

De beurs in Amsterdam heeft de afgelopen twee weken een felle daling laten zien en schommelt de laatste dagen rond de 785 punten. De index lijkt hiermee even op adem te komen aan de onderkant van de langetermijn-stijgende trend.

De RSI-indicator van de AEX-index is door de correctie flink afgekoeld en aanbeland in de zone onder 30. Dit betekent dat de indicator oversold aangeeft en de markt dus rijp is voor herstel. Dit herstel kan echter pas vorm krijgen wanneer de steile correctieve fase van de afgelopen weken wordt afgebroken.

Bel 20-index is steun genaderd

De beurs van Brussel (Bel 20-index) is teruggevallen richting de steun van de bodems van de afgelopen maanden rond 4.053 punten. Nu dit niveau bijna is bereikt en de RSI-indicator vanuit oversold-gebied terugkeert in de neutrale zone, kan de Belgische beurs wat gaan herstellen.

Eerste richtpunt is de tussenliggende top van 25 november rond 4.240 punten. Pas hierboven komt de oude top van begin november weer in beeld.

CAC 40-index kan gat gaan dichten

De Franse beurs is afgelopen vrijdag hard onderuit gegaan en heeft hierbij een flink koersgat achtergelaten. Nu de RSI-indicator aangeeft dat de CAC 40-index 'oververkocht' is, kan de index een poging gaan wagen om dit koersgat te gaan dichten.

De bovenkant van het koersgat wacht rond 6.984 punten en dit is het eerste richtpunt voor een mogelijk herstel. Ieder herstel dat hieronder wordt afgebroken, wijst op het ontbreken van kracht en kan het begin zijn van een nieuwe fase van dalende koersen.