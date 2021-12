Slotcall: Mooie start feestmaand met kerstgroen op de borden

Apple als veilig haven, die is nieuw. Het is niet raar, want dit tech en financiële powerhouse kan menige storm doorstaan en met dividend(groei!) en aandeleninkoop zit u daar goed als aandeelhouder.

As technology stocks have slumped over the past week, traders have found a haven in the sector: Apple https://t.co/9YOC1CVlZV — Bloomberg (@business) December 1, 2021

Omikorn en Fed mogen nu dan de triggers zijn, de torenhoge waarderingen - denk maar aan automotivc - van technologiebedrijven die lang niet allemaal rooskleurige omzet, winst, cash flow en groei laten zien, maakt de markt misschien voorzichtig. Er staan veel techs op gruwelijke verliezen dit jaar.

17% of NASDAQ members made new 52-week low yesterday—most since March 23, 2020 low pic.twitter.com/prSyqeYkhx — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) December 1, 2021

Bij ons is dat ook zo. Het is dat al heel 2021 de chippers de polonaise lopen op de vloer, want ook onze tech kent winnaars en verliezers. Zelf onderscheid ik heel ruw die megalucratieve chippers, fondsen die geld verdienen (Adyen en Prosus) en groeiaandelen (JET, InPost en CM.com). Kijk mee, de jaarscores:

AEX +26%

ASMI +127%

ASML +82%

Besi +72%

Adyen +27%

Prosus -16% (met dank aan Tencent)

JET -40%

InPost -48% (pas sinds eind januari genoteerd)

CM.com -7%

Het is dat de Apple's van deze wereld de Nasdaq 100 overeind houden, maar al deze tegenvallende technologie kan op sectorrotatie duiden naar waarde, financials en cyclicals. Of een marktbrede bear market, maar daar ben ik zelf niet zo bang voor nu de rentes weer om hun mammie roepen.

Gewoon, TINA dus... Hebt u mij nog helemaal niet over omikron, de Fed en de andere waan van de dag items gehoord. Dat is er zeker. Air France-KLM en Basic-Fit zijn stijgers van de dag in de AMX, dan weet u genoeg? Mijn take, maar dat omikron waait wel weer over op de beurs.

Verder zijn er vandaag veel meningen over omikron en ook de versneld verkrappende Fed, maar er zijn geen nieuwe feiten. Er is sowieso vrij weinig nieuws vandaag, laat staan richtinggevend.

#WHO quotes #omikron



13:16:55 [RTRS] - WHO OFFICIAL SAYS SOME OF THE EARLY INDICATIONS IS THAT MOST OMICRON CASES ARE MILD, NO SEVERE CASES



13:22:28 [RTRS] - WHO OFFICIAL SAYS THERE ARE NO EVIDENCE SO FAR TO SUGGEST EFFICACY OF VACCINES HAVE BEEN REDUCED BY OMICRON — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 1, 2021

De beurswijsheid Don't fight the central banks kent u, ofwel beleg nooit tegen de Fed, ECB en consorten in. Er is echter ook een centrale bankwijsheid: Don't fight the FX market. Daar komt Turkije vandaag achter. De Turkse centrale bank verkocht vandaag dollars om de lira te ondersteunen...

... en u kunt nu de valutahandelaren in Londen hier horen lachen:

Belangrijkste macrodata vandaag waren de inkoopmanagersindices industrie over november en die zien er overwegend goed uit. Vooral China is de uitzondering. De decembercijfers zijn wel crucialer, zeker in Europa, met al die Covid-19 ellende hier weer.

Kom ik marktbreed uit met veel vers knisperend kerstgroen:

Alle aandelenindices stijgen lekker na een slechte week en zelfs slechte maand

De dollar is vrij steady rond 1,133

De rentes dikken een paar basispuntjes aan, in het plaatje hier weer onder ziet u de scores

Olie herstelt, goud ligt wel aardig en crypto heeft er ook zin in

Er is slechts één item die... en die krijgt van mij ook de vrolijke groeten:

De grafiek die denk ik bijna iedereen vrolijk uitzwaait. #naturalgas pic.twitter.com/TJy96NCm2H — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 1, 2021

De rentes nog zoals beloofd. Die had ik zelf in het algemeen wat hoger verwacht met nu een duidelijk havikse Fed, maar u ziet het:

Herstel dus op het Damrak, maar niet voor iedereen. Philips zet weer... Ja, een lagere koers dus.

Het gaat van kwaad tot erger met Philips #PhilipsKoninklijke https://t.co/0Xmw5oLt8q — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 1, 2021

Dan de grootste verrassing vandaag, vlucht naar voren van ForFarmers. Is weer eens wat ander dan op de top eigen aandelen inkopen, wat zou het leuk zijn als met de wijsheid achteraf blijkt dat de boeren hun eigen bodembel hebben geluid.

En dan nog even een van de grootste belegging van ons Nederlanders, waar verreweg het minste over wordt gezegd of geschreven:

OK, welke fondsen vallen vandaag nog meer op?