Herstel voorbeurs op markten die aan alle kanten hectisch zijn

De AEX indicatie is +1,3% na een hectisch dagje gisteren met een lager bodempje op 774,31, omikron en Fed. Wat beleven we op dit uur?

De dollar ligt vlak op 1,133

De Amerikaanse rente dikt twee basispuntjes aan en de Europese houden hun kruit nog droog

Commodites stijgen overwegend met herstel voor olie en hoger goud

Crypto dan met bitcoin dat niets doet, maar ethereum plust alweer 2,5%

Gelet op de dalende rentes is het toch omikron dat de overheersende factor is momenteel op de markten. Die plots en onverwacht binnenvliegende havikse Fed gisteren, die sneller gaat verkrappen en het temporary inflatieverhaal aan de wilgen hangt, zou juist hogere rentes mee moeten brengen.

En rentes en dollar staan bovenaan de pikorde op de beurs, vandaar. Hoe dan ook, het was weer een volatiel dagje. Hier de CBOE VIX Index die een iets lagere spike neerzette.



Ik kan eindeloos plaatjes geven, maar misschien schrok u gisteren nog het meest van de olie-implosie (iets wat inderdaad ook op omikron duidt). Zit Brent nog in de opgaande trend?



Dan nog even dit, Vopak werd gisteren uit de MSCI indices gezet, maar is dit niet een beetje héél erg véél omzet?! En allemaal op het slot. Ik kan het niet duiden. Of zijn nu in één keer alle verkopers er uit? Wat een neergaande trend...



Nou, als niemand onze aandelen willen hebben, kopen we ze zelf wel. ForFarmers gaat eigen aandelen inkopen en doet dast letterlijk op de bodem. Zien we zelden. Het is het enige nieuws vandaag op het Damrak.



De opening dan, met herstel. Ik vind het eigenlijk wel een geruststelling dat de markt nu vooral op okimkron en minder op de Fed lijkt te reageren. De renteverhogingsverwachtingen zijn ook niet zo rap opgelopen. Omikron gaat wel weer over, denk ik. Het Fed-beleid is misschien minder temporary...

Zelf vrees ik stiekem stagflatie. Die term gaan centrale banken niet snel gebruiken, maar hun beleid kan er wel op duiden. Zoals de haastige Fed nu. Enfin, we doen het vandaag met inkoopmanagersindices - onze Nevi PMI is er om 09:00 uur - en Amerikaanse ADP arbeidsmarktrapport november.



De rentes dan, waar het nu nog rustig is, maar u ziet de kruitdampen nog hangen:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren, met Corbion en Sanofi, Salesforce (-6,2%) en HP (-1,9%) hadden nog cijfers:

08:09 Groene opening op Damrak in de maak

08:07 Vaccin BioNtech en Pfizer beschermen vermoedelijk goed tegen omikron - media

08:05 Duitse detailhandelsverkopen weer onverwacht gedaald

07:27 Sanofi neemt Origimm Biotech over

07:15 Corbion plaatst met succes achtergestelde lening

07:12 ForFarmers gaat eigen aandelen inkopen

07:07 Europese beurzen openen beduidend hoger

07:00 Fractionele krimp Chinese industrie

06:58 Bijna 263 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

06:57 Groeitempo Japanse industrie duidelijk omhoog

Analistenadvies:

Philips: naar €36 van €42 (hold) - Deutsche Bank

De agenda met inkoopmanagersindices en al het Amerikaase ADP banenrapport:

00:30 Inkoopmanagersindex industrie - November def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex industrie Caixin - November (Chi)

08:00 Detailhandelsverkopen - Oktober (Dld)

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - November (NL)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - November (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex industrie - November (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - November def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - November def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - November def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - November def. (VK)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:15 Banenrapport ADP November (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex industrie Markit - November def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - November (VS)

16:00 Bouwuitgaven - Oktober (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

Hier de consensus voor die PMI's:

En dan nog even dit

Toestanden:

Wall Street took a beating for the second time in three seasons as health crisis jitters and interest rate worries spooked investors https://t.co/4KNZHA0o8E pic.twitter.com/ozfJrlcjsh — Reuters Business (@ReutersBiz) December 1, 2021

De intussen historische woorden?

It's time to retire the word transitory on describing inflation, says Fed Chair Jerome Powell during Senate testimony on the economy https://t.co/DxfjyS7Jpr pic.twitter.com/WzW2rzqt1B — Bloomberg (@business) November 30, 2021

Sorry, ik kon het weer niet laten, maar niets wijst er vooralsnog op dat de ECB...

The dollar is our currency but your problem, is een gevleugelde kreet:

Doesn't look like Fed Chair Powell can speed up tapering w/o nasty side effects. Announcement of faster end of bond buys alone is causing tremor in emerging markets. Turkey Lira world's worst currency in 2021 w/-46% ytd, Argentina Peso 2nd worst w/-17%. Thai Baht -11%, Forint -8% pic.twitter.com/DKoVV4INa4 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 30, 2021

U ziet die lira:

#Turkey Lira plunges to record low after Powell hints at faster tapering. Lira now -46% ytd. pic.twitter.com/wppDDcmr32 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 30, 2021

Is dit een veeg teken? Hoewel de indices ondanks het dipje hun records op schootsafstand hebben, zijn er onderliggend... Dit zijn veelal hooggewaardeerde aandelen met niet altijd even royale omzet- en winstcijfers.

Veel plezier en succes vandaag.