Sneak preview! De nieuwe IEX app in betaversie

Als u IEX al langer kent dan vandaag, dan is de kans best groot dat u ook de IEX-app kent en dat u net als veel van onze bezoekers dagelijks op die manier de beurs, het laatste financiële nieuws en onze analyses volgt. We hebben goed nieuws voor u, als IEX app-gebruiker, want we hebben lang gewerkt aan een splinternieuwe versie van de app en die staat inmiddels klaar in de coulissen. We zijn op dit moment in betaversie de allerlaatste oneffenheidjes aan het bijschaven, maar we willen u nu al in de gelegenheid stellen om een sneak preview te krijgen van de nieuwe IEX-app. Om te kijken of hij u bevalt, uiteraard, en om alvast te wennen aan de nieuwe presentatie en functionaliteit. Aan de vertrouwde IEX-content verandert natuurlijk niets. Maar in de nieuwe app vindt u er meer van en - vinden we zelf - wordt hij beter en overzichtelijker gepresenteerd. De nieuwe IEX-app - highlights Op de voorpagina - die u overigens ook naar eigen voorkeur kunt instellen - vindt u onze top stories van vandaag plus de belangrijkste beursindicatoren, realtime. De koersenpagina’s zijn opgefrist en overzichtelijker. Bij ieder aandeel presenteren we bovendien de laatste artikelen en nieuws, de agenda en het actuele aandelenadvies (voor Premium-abonnees). Voor Premium-abonnees hebben we alle analyses, adviezen en achtergronden op één plek samengebracht. Ook altijd binnen handbereik onder de button 'Nieuws': onze voorbeurs-update, de slotcall, het laatste nieuws, de agenda en ons onvolprezen liveblog. Nieuw: light en dark mode! Mis geen koersbeweging meer met onze in-app alerts. U kunt ze zelf naar wens instellen. (Let op dat u wel meldingen van IEX toestaat) Zo installeert u de betaversie van de IEX-app Hoe komt u aan de betaversie van onze nieuwe app? Dat verschilt voor Android/Google- en Apple/iOS-gebruikers. Android-gebruikers kunnen twee dingen doen: Meld u aan als tester via deze link, dan wordt de IEX-app automatisch geüpdatet: https://play.google.com/apps/testing/trilab.app.iexnl

U kunt ook gewoon naar de Playstore gaan en hem via deze link downloaden: https://play.google.com/store/apps/details?id=trilab.app.iexnl Apple-gebruikers moeten zich eerst aanmelden voor testflight. Dat kan via deze link: https://developer.apple.com/testflight/

Als u die aanmelding succesvol hebt afgerond, kunt u deze link gebruiken om de app te downloaden: https://testflight.apple.com/join/hOe0XhbL (Als bovenstaande links niet klikbaar zijn in uw scherm kunt ze ze kopiëren in een webbrowser) Wanneer de beta-status overgaat in een definitieve versie kunt u de nieuwe app op de reguliere manier in de diverse app stores downloaden. We wensen u veel plezier met de betaversie van de nieuwe IEX-app. U kunt nog een paar van die oneffenheidjes waar we over spraken tegenkomen, maar daar wordt dus aan gewerkt. Mocht u onverhoopt echte bugs aantreffen of problemen met de functionaliteit ervaren, dan kunt u dat melden bij onze klantenservice (klantenservice@iexmedia.nl).

De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.