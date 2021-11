Buy the dip, want ook omikron is niet dé trigger

Want wat gaat u doen, als de koersen drie jaar lang dalen, de brede markt -60% doet en nog veel meer als u veel technologie of risicovolle aandelen hebt?



Technologie (en dan praat ik over kwaliteitstechnologie, Microsoft, ASML, TSMC, Texas Instruments etc) gewoon houden. Hun fundamentals zijn fantastisch en dat verandert niet door een virus. Ook niet door een vette recessie. Die komen altijd terug. Je zou haast kunnen zeggen dat ASML de nieuwe Standard Oil is: een monopolist in een cruciale sector. Wat olie was in de jaren '60 zijn chips nu.



Junk aandelen die alleen maar duur zijn op basis van verhalen, dumpen tegen elke prijs. Iedere cent die je daar nog voor krijgt is meegenomen in een slechte economie.



De Kennedys werden rijk door aandelen te kopen in de crisisjaren. Dat was natuurlijk zwaar contrair want iedereen was er toen natuurlijk van overtuigd dat het nooit meer goed zou komen. Toen had je pas geopolitieke spanningen, met Stalin, Hitler en Mussolini. Daarbij stellen Trump en Poetin niks voor. Kennedy sr had natuurlijk even goed arm kunnen worden als de beurs langer laag bleef dan hij kon betalen, maar hij had dus gelijk. Maar als je alles toen verkocht, werd je zeker arm. Je kan beter het risico hebben arm te worden dan de zekerheid arm te worden.



The last time German inflation was this high, rates were at 8%!



De vorige keer dat de Duitse inflatie zo hoog was, waren wijde pijpen in de mode en was Pink Floyd dat grappige bandje dat net een beetje uit de underground kwam. De wereld is intussen wel wat veranderd. Wat toen waar was, is dat niet perse nu ook weer.