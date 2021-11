Behalve 'transitory' is de inflatie nu ook 'complicated'

Ah, vandaar dat de laatste tijd DNB-president Klaas Knot regelmatig van zich doet spreken? Die zag dit cijfer wellicht aankomen, want hij heeft ongetwijfeld meer, betere en snellere data dan wij. Mag ik hopen, tenminste.

Spectaculair:

Inflatie Nederland (HICP, volgens EU-definitie) in november: 5,6% (!)

Dat is de hoogste inflatie van de eeuw! pic.twitter.com/CYeX4BvXeq — Mathijs Bouman (@mathijsbouman) November 30, 2021

Nu ben ik maar een domme belegger en kijk ik altijd liever naar verwachte dan naar gerealiseerde cijfers. Dat geldt vooral voor bedrijfswinsten en -omzet. Maar zo kijk ik ook liever naar actuele inkoopmanagersindices dan oude BBP-cijfers, en naar inflatieverwachtingen in plaats van de daadwerkelijke cijfers.



Spaar ze nu allemaal! Ik kan die euroverwachtingen naar hartenlust uitsplitsen, ze zijn er ook nog voor vijftien en 25 jaar. In ieder geval denkt de markt ook aan transitory hoge inflatie. Vergelijk die éénjarige swap maar met oudere broertjes en zusjes.



Zelf kom ik nooit in een winkel en hoewel ik veel koersen weet, heb ik geen benul van prijzen. Goed dat ik deze tegenkom. Ik zie dat koffie en piepers duur zijn geworden, maar zijn die niet altijd volatiel?

Pricing power

Coca-Cola verhoogt volgend jaar weer het dividend, zo te zien. Wat een pricing power! Zo lees ik dit staatje dan weer.

En hup Unilever, ga eens doorprijzen. Dit schiet niet op zo. Niet dat die chips, tandpasta en wasmiddel van Unies zijn, maar het past zich natuurlijk aan de concurrentie aan. Slechts €7,49: ik wist niet dat de kipkiloknallers nog bestonden, maar ForFarmers mag blijkbaar ook zijn prijzen verhogen.

Puur uit interesse heb ik vanaf april 's bijgehouden hoe het zit met #inflatie in dagelijks leven. Wat ben ik kwijt aan aantal willekeurige boodschappen?

Antwoord:

Bijna 6% inflatie sinds april dit jaar! Dat is nog geen 8 maanden.

??@ArnoWellens @MadelonVos @keesdekortbnr pic.twitter.com/6LAiiv47Ky — Ikbenerooknog ???? ???? HappyKafir @ GAB (@HappyKaffer) November 29, 2021

Nu weer serieus en copypaste uit mijn eigen morning call. Dit zijn inflatiequotes uit de speech die Fed-voorzitter Jerome Powell vanmiddag voor de halfjaarlijkse hearing voor de Senaat houdt. Gezellig, minfin en oud-Fedcollega Janet Yellen geeft daar ook acte de présence. Plus bonusquote, iets met transitory.

Zwarte Covid-zwaan

De voorzitter heeft echter ook een nieuwe term bij inflatie: complicated. Dat is opvallend. Want in principe hoort bij een nieuwe virushausse behalve afkoelende economie ook dalende inflatie. Gebeurde ook in maart vorig jaar, toen we op de beurs ruw kennismaakten met de zwarte Covid-19-zwaan.

Nu gaat de Fed daar blijkbaar niet zonder meer vanuit.

Stagflatie

Uniek is deze situatie niet, als de soep zo heet wordt gegeten als ze wordt opgediend. Er is zelfs een naam voor en er is een track record (1973-1982): stagflatie. Als Powell echter dit woord in de mond neemt, kan u meteen zwaaien naar de koersen...

The Fed chief also offered more direct comments on inflation, saying that it’s challenging to forecast the persistence and impact of supply constraints, but that it now appears that “factors pushing inflation upward will linger well into next year.”