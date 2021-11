Dat valt even tegen voorbeurs en het beweegt weer aan alle kanten

De AEX indicatie is -1,0%. Wall Street ging lekker gisteren, maar Moderna en de Fed bedierven het vannacht, zo meer. Er is nu weer heel veel koersactie.

De Amerikaanse futures kleuren rood en Azië bakt er ook niks van. Meest opvallend vind ik nog de dalende dollar nu, er staat alweer 1,132 op het bord en de VS rente die nu zes (!) basispunten inlevert. Goud iets hoger, olie fors lager en natural gas doet -0,8% na een 11% klap gisteren. Crypto is iik in mineur.

Laatste handelsdag van de maand en dit zijn de scores in november...



... en rode cijfers zijn we niet gewend dit jaar. Er is wel wat af, want we stonden al dik 30%.



Wall Street zag er goed uit gisteren, maar nabeurs was er een spelbreker. De Moderna-CEO blijft maar praten en is niet altijd even consequent. Eerder stelde hij dat het een week of zes zou duren. De trigger voor de koersdaling is volgens de networks echter dat hij zei dat de vaccins niet goed lijken te werken.

Daar denken anderen weer anders over, maar hoeveel echte harde data hebben ze allemaal?

Moderna CEO says it will take months to clear a new Covid vaccine targeting omicron https://t.co/OUAktUsNYD — CNBC (@CNBC) November 29, 2021

Er was nog iemand met een verhaal nabeurs. Dit zijn quotes uit de speech die voorzitter Jerome Powell vandaag voor de halfjaarlijkse hearing voor de Senaat houdt. Minfin en oud-collega Janet Yellen geeft daar - schuldenplafond weer eens - acte de présence. Plus bonusquote, iets met transitory:

The Fed chief also offered more direct comments on inflation, saying that it’s challenging to forecast the persistence and impact of supply constraints, but that it now appears that “factors pushing inflation upward will linger well into next year.”

BREAKING: Fed Chair Powell says omicron variant poses risk to economy, complicates inflation https://t.co/ANBZTfJ4Ya — CNBC Now (@CNBCnow) November 29, 2021

De opening dan, het ziet er miserabel uit. Onze productenprijzen (PPI) over oktober komen uit op een whopping 20,2% YoY. De Chinese inkoopmanagersindices over november zijn al door, 50,1 (49,9 verwacht) voor de industrie en 52,3 voor de dienstensector.

Tja, het Damrak start waarschijnlijk met weer een reversal day, de winnaars en verliezers van gisteren worden wellicht omgedraaid.



De rentes met vooral de VS en minder EU:

Stocks bounced back from the miserable sell-off at the end of last week as investors were hopeful that the Omicron coronavirus variant would not lead to lockdowns after reassurance from President Joe Biden https://t.co/afT6h6LDCl pic.twitter.com/u0OjnJdrfp — Reuters Business (@ReutersBiz) November 30, 2021

The Omicron COVID-19 variant could hurt global growth prospects while also pushing prices higher, rating agencies Fitch Ratings and Moody's Investors Service say https://t.co/xmBOZ2nQGf @Kanishka183 — Reuters Business (@ReutersBiz) November 29, 2021

Pfizer CEO Albert Bourla says he is optimistic about the fight against the omicron variant: “We are going to win this battle as well.” https://t.co/LDrGoRoOxg pic.twitter.com/WVrNHz9O6o — CNBC (@CNBC) November 29, 2021

Food prices are likely to stay near record highs next year due to consumers stocking up, high energy and shipping prices, adverse weather and a strong dollar, according to Rabobank https://t.co/daRssceGQ5 — Bloomberg Markets (@markets) November 30, 2021

As the dust settles, market analysts are sounding a note of cautious optimism https://t.co/Ie5Jshau2e — Bloomberg Markets (@markets) November 30, 2021

Shares in troubled Chinese property developer Evergrande tumbled after news that its chairman has sold off a big part of his stake. Evergrande has been scrambling to raise capital as it grapples with more than $300 billion in liabilities. More here: https://t.co/scoaEtUAHk pic.twitter.com/UzNbIBC0PW — Reuters Business (@ReutersBiz) November 30, 2021

LATEST: Suncity shares plunge 48% as the stock resumes trading following the arrest of its CEO https://t.co/QTcnrkKiYa pic.twitter.com/CUWnsWHmt9 — Bloomberg Markets (@markets) November 30, 2021

De detailhandel heeft in oktober bijna 7 procent meer omgezet dan in oktober 2020. De omzet van de non-foodsector groeide, terwijl de omzet van de foodsector kromp. https://t.co/3rNIkHnrJs pic.twitter.com/Qj6FDvGEL9 — CBS (@statistiekcbs) November 30, 2021

Car manufacturers like Tesla are embracing cobalt-free batteries. While the metal increases battery life and energy density, cobalt is expensive, making up 30% of an EV's total cost. Why else are tech companies and start-ups working to eliminate cobalt? https://t.co/sSPwRqedyl pic.twitter.com/nubK3VKxWF — CNBC (@CNBC) November 30, 2021

From @Breakingviews: KKR’s $12 billion buyout proposal has put Telecom Italia in play. The process will involve multiple actors including top investor Vivendi and the Italian state, and will be a boon for bankers, lawyers and consultants, @LJucca says https://t.co/xZlEDRUxkP pic.twitter.com/PDdbF9DbrS — Reuters Business (@ReutersBiz) November 30, 2021

Veel plezier en succes vandaag.