Mind the gap bij de AEX

quote: Tomm-index schreef op 30 november 2021 08:48:

behalve de nasdaq , die wil maar niet in hetzelfde tempo meezakken pffffffffff

laat mij daar nu net vol shorts op zitten :)

Had beter op de dax short kunnen gaan

behalve de nasdaq , die wil maar niet in hetzelfde tempo meezakken pfffffffffflaat mij daar nu net vol shorts op zitten :)Had beter op de dax short kunnen gaan

dat soort situaties kennen we allemaal welsituatie weer in lijn brengen met je huidige marktverwachtigen en niet meer naar omkijkenmeer kun je niet echt doenbeslissing is aan jezelf en afhankelijk van je stijl van handelen etcwat wel opgaat in mijn ogenafvragen of je zo overtuigd bent van een daler, dat je inderdaad vol short wil zittenof dat je vol short blijft zitten uit winst- of verlies overwegingendat laatste is niet slim,als je emoties de boventoon laat voeren is je account wrsch op weg naar het afvoerputjenu beslissing nemen dus