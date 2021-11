Slotcall: belegger is zelfvertrouwen even kwijt

Afgelopen vrijdag sloeg bij beleggers de angst om het hart vanwege een nieuwe mutatie van het coronavirus. Om de Chinese machthebber (Xi) niet voor het hoofd te stoten, is de mutant de naam Omicron toegewezen.

En hoewel nog lang niet alles bekend is rond deze variant, lijkt de natuur zijn traditionele (virus-) pad te vervolgen: besmettelijker, maar ook minder ziekmakend ten opzichte van de Delta-variant.

Garantie tot de hoek: wij zijn immers aandelenanalisten en geen virologen en hierin sterk afhankelijk van de berichtgeving in de media. De WHO ziet het overigens wel tamelijk somber in en spreekt over "een zeer hoog wereldwijd risico." Daar tegenover denkt vaccinmaker Moderna (+ 10%) begin volgend jaar al een aangepast vaccin op de markt te kunnen brengen.

Hersteldagje

Vooralsnog zien beleggers het positief in en dat leverde een hersteldagje op voor de financiële markten. Heel overtuigend kan het herstel niet genoemd worden, de AEX heeft maar een beperkt deel van de schade van eind vorige week ingelopen en noteert nog altijd ruim onder de 800-puntengrens.

Toch was er bij een aantal individuele hoofdfondsen wel sprake van een serieuze bounce. Aegon, ArcelorMittal, de chippers, Shell en Unibail sprongen er in positieve zin uit. Dat gold niet voor enkele usual suspects met een vlekje zoals Just Eat Takeaway en Philips.

Wat lager deden ABN Amro, Basic Fit, Fugro en BAM Groep het best goed, met enkele dissonanten zoals InPost, PostNL en Pharming.

Al met al toch wat tegenvallend dat de AEX per saldo met een bescheiden plus van 0,7% op 787 punten de deuren sluit. Het zelfvertrouwen onder beleggers lijkt toch een tikje te hebben gekregen van de sell off van vrijdag.

Inflatie

Er is al veel gezegd en geschreven over het verloop van de inflatie. De discussie over hoe tijdelijk 'temporarily' moet worden uitgelegd, woedt nog volop. Los van de lengte van de periode van (sterk) hogere inflatie geldt dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat prijzen nadien weer zullen dalen.

Beleggers doen er daarnaast goed aan om op een regenachtige dag eens terug te lezen en te luisteren wat de beleidsmakers hier voor de zomer over te zeggen hadden en hoe diverse centrale banken inmiddels hun verhaal hebben bijgesteld.

Ontegenzeggelijk hebben de disrupties in de supply chain ertoe bijgedragen dat de inflatie uit de hand is gelopen. Het slechte nieuws is dat die problemen volgens de meest recente inzichten tot diep in 2022 zullen voortduren.

Dit zal in toenemende mate van invloed zijn op de winstgevendheid van het bedrijfsleven, zeker bij bedrijfstakken die over onvoldoende pricing power beschikken de prijsstijgingen geheel door te berekenen aan hun klanten.

Beleggers hoeven zich hierbij weinig zorgen te maken over de ASML's van deze wereld, maar andere grote spelers op het Damrak, denk hierbij bijvoorbeeld aan AkzoNobel, maar ook Unilever, wacht een uitdaging. Tip: als u wacht tot de inflatie daadwerkelijk zichtbaar wordt in de resultaten, bent u te laat.

Wie ook te laat zijn, zijn de centrale banken. De jongste inflatiecijfers uit zowel de VS als diverse Europese landen laten een inflatie zien van (ruim) boven de 5%. Daar passen uiteraard geen rentes van rond de nul procent bij.

Pfizer

Waar veel bedrijven met aanhoudende coronazorgen kampen, is er voor farmaceut Pfizer weinig aan de hand. Sterker nog, de Amerikanen hebben niet alleen een vaccin op de markt, maar komen volgend jaar ook nog met een 'coronapil' (Paxlovid).

Wat dat financieel betekent, leest u bij IEX Premium in een analyse van Niels.

TUI

Wie minder happy zal zijn met de hernieuwde onrust rond corona, is TUI. Het Duitse reisconcern had het al lastig en zit zeker niet te wachten op hernieuwde reisrestricties.

Gaan het concern dit overleven en zo ja, ligt er dan misschien een mooie kans voor beleggers? Dat leest u binnen IEX Premium.

Wall Street

Het beeld op Wall Street na circa twee uur handel wijkt niet wezenlijk af van hier in Europa. De beurzen herstellen, maar het herstel is aarzelend. Er is van geheel inlopen van de schade van eind vorige week ook in de VS geen sprake.

Beleggers in de VS kijken toch ook de kat uit de boom omdat er nog teveel onduidelijk is rond Omicron. Het beeld van de herstel bounce is daarbij niet eenduidig: de Nasdaq veerde nog redelijk op met een plus van ruim 1,9%, de S&P 500 deed het wat kalmer aan met een plus van 1,4%, maar de Dow Jones liet het aardig afweten met een beperkte stijging van 0,8%.

Verder wat er nieuws rond Twitter: de mededeling dat de topman opstapt, werd positief ontvangen. Het aandeel pluste even zelf circa 10%, maar daar is na twee uur handel nog zo'n 3,5% van over.

En nog altijd trending topic in de VS: The Great Reset Resignation. Miljoenen Amerikanen die hun baan hebben opgezegd zonder dat er al een nieuwe baan klaar ligt.

Nu zijn er ruim voldoende openstaande vacatures in de VS, maar het wekt toch enige verbazing dat veel Amerikaanse werknemers hun baan opzeggen zonder dat er concreet zicht is op een andere baan. Het zal de Amerikaanse arbeidsproductiviteitscijfers sowieso geen goed doen.

Rentes

De negatieve rentes overheersen nog altijd, in schril contrast met de hoge inflatiecijfers.



Brede markt

De AEX weet met een plus van 0,7% niet te overtuigen



weet met een plus van 0,7% niet te overtuigen Wall Street laat een redelijk herstel zien, waarbij beleggers gaandeweg de handelssessie wat kooplustiger raken



laat een redelijk herstel zien, waarbij beleggers gaandeweg de handelssessie wat kooplustiger raken De euro overtuigt niet versus de dollar op 1,127 maar de valutamarkten kennen zo hun eigen mores



overtuigt niet versus de dollar op 1,127 maar de valutamarkten kennen zo hun eigen mores De VIX d oet vandaag een bescheiden stapje terug op 25 maar blijft daarmee op niveau financiële stress



oet vandaag een bescheiden stapje terug op 25 maar blijft daarmee op niveau financiële stress Goud en zilver kunnen 2021 zo ongeveer wel afschrijven, veel reactie op de hoge inflatie valt niet af te lezen aan de koersen



en kunnen 2021 zo ongeveer wel afschrijven, veel reactie op de hoge inflatie valt niet af te lezen aan de koersen Olie : WTI en Brent zijn behoorlijk hard afgekomen, maar herstellen vandaag deels van de rake klappen van eind vorige week. natural gas daalt fors (10%) maar is nog veels te 'duur'



: WTI en Brent zijn behoorlijk hard afgekomen, maar herstellen vandaag deels van de rake klappen van eind vorige week. natural gas daalt fors (10%) maar is nog veels te 'duur' Bitcoin kreeg ook een tik te verwerken, is inmiddels gedaald tot ruim $57k, maar paniekdumps zoals bij aandelen eind vorige week bleven achterwege



Het Damrak

ArcelorMittal (+ 0,8%) profiteert allicht van het nieuws dat de Chinese staalproducenten weer meer ijzererts aan het inslaan zijn

(+ 0,8%) profiteert allicht van het nieuws dat de Chinese staalproducenten weer meer ijzererts aan het inslaan zijn ING Groep (+ 0,9%) ging vrijdagochtend even ruim 10% onderuit, veerde nadien wat op en loopt ook vandaag het verlies gestaag in

(+ 0,9%) ging vrijdagochtend even ruim 10% onderuit, veerde nadien wat op en loopt ook vandaag het verlies gestaag in Just Eat Takeaway (- 2,8%) zit middenin een hardnekkige bear market en weet beleggers maar niet te overtuigen van de strategie. De fund manager (s) van Cat Rock moeten vrezen voor hun eindejaarsbonus

(- 2,8%) zit middenin een hardnekkige bear market en weet beleggers maar niet te overtuigen van de strategie. De fund manager (s) van Cat Rock moeten vrezen voor hun eindejaarsbonus Shell (+ 2,7%) ging vorige week hard onderuit op sterk dalende olieprijzen en laat nu, in lijn met het zwarte goud, een herstelbeweging zien

(+ 2,7%) ging vorige week hard onderuit op sterk dalende olieprijzen en laat nu, in lijn met het zwarte goud, een herstelbeweging zien InPost (- 0,9%) weet koersmatig, sinds het zijn outlook neerwaarts herzag, geen potten meer te breken

(- 0,9%) weet koersmatig, sinds het zijn outlook neerwaarts herzag, geen potten meer te breken PostNL (- 2,9%) profiteert niet van het feit dat het in België verzegelde depot alweer is vrijgegeven. De investment case rond het concern verandert hier niet wezenlijk door

(- 2,9%) profiteert niet van het feit dat het in België verzegelde depot alweer is vrijgegeven. De investment case rond het concern verandert hier niet wezenlijk door Accell (+ 3,1%) wordt weer opgepakt door beleggers, wellicht als 'gezond' aandeel. De Friese fietsenfabrikant heeft overigens wel flink last van de supply chain malaise

(+ 3,1%) wordt weer opgepakt door beleggers, wellicht als 'gezond' aandeel. De Friese fietsenfabrikant heeft overigens wel flink last van de supply chain malaise CM.com (- 0,4%) is zijn momentum nog steeds kwijt, meer hierover is te beluisteren bij de IEX Beleggerspodcast

(- 0,4%) is zijn momentum nog steeds kwijt, meer hierover is te beluisteren bij de Op de lokale markt valt op dat maker van elektrische bussen Ebusco (+ 0,6%) weliswaar wat herstelt, maar dat de vlam nog niet in de pan lijkt te willen slaan. Nog even en dan volgen de eerste analistenrapporten en zal dat beleggers wellicht tot handelen aanzetten





