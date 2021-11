Kou is niet meteen uit lucht, zoals we intussen zijn gewend en verwend

Valt het mee, valt het tegen? De AEX plust, maar de verkoudheid is nog niet over.

Onderliggend is het wel een - om een oude term te gebruiken - reversal day ten opzichte van vrijdag. Verliezers van toen zijn nu winnaars en andersom. Zo heel veel meer valt er ook niet over te zeggen?

Mij valt deze naam nog het meest op.

Vrijdag -3,6% en nu weer -1,5% tegen stijgende markt in, #Philips kan geen goed meer doen. In 2011 werd Frans van Houten CEO en tot dit voorjaar liet hij bescheiden outperformance zien. Is nu dikke underperformance #AEX pic.twitter.com/E4RcEoWJON — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 29, 2021

Aan de andere kant van de plas is er in ieder geval één fonds dat vrijdag heel hard steeg en dat vandaag weer lijkt te gaan doen:

#Moderna liet gisteren al weten dat ze denkt over 1,5 maand #omicron vaccin te hebben. Dat blijft niet onopgemerkt pre-market NY#AEX pic.twitter.com/LEteLz6OhU — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 29, 2021

Bevestigen de koersen elders de beweging? Ik loop er een reeks bij af. De CBOE VIX Index, ofwel de volatiliteit, krijgt nu een double digit-beuk, maar deed vrijdag wel +54%. Het is wel een groen vinkje voor aandelen, behalve dan Flow Traders.

De dollar daalde vrijdag (tot mijn eigen verbazing) en trekt ook vandaag weer aan, nadat de munt of fiatgeld (kies uw favo benaming) dit weekend bij trok. Dat betekent dat onze AEX meer waard wordt, maar dat de dollaromzet van de bedrijven weer ietsie terug loopt.

Misschien wel het allerbelangrijkste voor de aandelenmarkt zijn de rentes. Vrijdag verloren de Duitse en Amerikaanse rentes tien en dertien basispunten en breien er nu een paar recht. In lijn met aandelen, zeg maar.

Goud wist vrijdag maar een beetje te profiteren van het beurs-echec en... leverde dat weer net zo snel in. Het goedje loopt nu eigenlijk contrair weer iets op? Ik zie goud trouwens zeg maar meer als tegenpartij van de dollar en rentes dan aandelen.

Olie gaat flink tekeer, maar dat is eerder regel dan uitzondering? Op de achtergrond speelt - er is wat dat betreft altijd wat - het armpje drukken tussen vooral VS en Opec en Moskou. Stijgende olieprijzen zijn slecht voor iedereen behalve oliebedrijven, maar zeggen wel iets over de conjunctuur. Hier Brent.

Crypto tenslotte ging vrijdag het hardst van iedereen onderuit en stijgt nu ook het meest. Het bevestigt wat mij betreft de status als meest risicovolle en dus ook meest kansrijke asset. Al die verhalen over 'hedge dit' en 'hedge dat' zijn wat mij betreft overtrokken, omdat er simpelweg nog geen trackrecord is.

Duidelijk is dat de beurs niet in paniek is, maar dat akkefietje van vrijdag is niet in een handomdraai van het bord. De markt houdt een slag om de arm bij de nieuwe virusvariant en dan vooral mogelijk nieuwe lock downs, dichte grenzen en wellicht weer een economische tik die dit mee kan brengen.

Om maar te zwijgen dat al bestaande problemen als supply chain, energietekorten en -kosten, transportfiles en -kosten, personeelskrapte en -kosten nog erger worden. En dan speelt op de achtergrond ook nog de Chinese vastgoedmarkt en zijn er geopolitiek gezien genoeg issues om u druk en zorgen over te maken.

Vrijdag zeiden we het ook al in onze podcast, any given moment zijn er altijd tien keer zoveel redenen te bedenken om geen aandelen te kopen, of ze te verkopen, dan om ze te kopen. Uiteindelijk telt voor aandelen vooral de winst. En dan moet u weer opletten dat u daarvoor niet te veel betaalt.

Mss wel meest brisante aandelennieuws vandaag, #Microsoft CEO Satya Nadella heeft vorige week - de dure feestdagen komen er aan - voor $284mln aan eigen aandelen verkocht #AEX (via @jessefelder) https://t.co/1y71Ng8e1K pic.twitter.com/CIRX7RDQce — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 29, 2021

Zie hier hoe duur het fantastische Microsoft is geworden onder Satya Nadella. U denkt natuurlijk net als ik hoe het in hemelsnaam mogelijk is, dat we dit aandeel niet kochten toen het tien jaar geleden nog geen tien keer de winst deed.